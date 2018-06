 Verwacht tekort IT-skills twintig procent gedaald

Negen van de tien CIO’s in banking & finance verwachten tekort IT-skills - Het verwachte tekort aan IT-skills is met ruim twintig procent gedaald ten opzichte van afgelopen jaar. Voor 2017 verwachtte nog ruim 83 procent een tekort, voor 2018 is dit slechts 63 procent.



Organisaties in banking & finance voorzien de grootste uitdaging. Binnen deze sector verwacht 90 procent van de CIO’s een tekort aan IT-skills binnen zijn organisatie in 2018. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Futures onder 200 Chief Information Officers (CIO’s) in Europa.



Grote vraag naar cloud- en cyberspecialisten

CIO’s voorzien met name een uitdaging om cloud-specialisten te vinden. Ook op het gebied van cybersecurity vrezen zij dat veel vacatures onvervuld blijven. In de banking & finance sector verwacht 33 procent een tekort op het gebied van cloud, 29 procent op analytics en negentien procent op cybersecurity. Ook de IT-sector verwacht uitdagingen bij het werven van specialisten in cloud (31 procent) en cybersecurity (zeventien procent). In de publieke sector wordt het vinden van specialisten op het gebied van Internet of Things (negentien procent) en sales en marketing (negentien procent) als grootste uitdaging gezien. Daarnaast voorzien twee op de tien CIO’s in de IT-sector een tekort in applicatie-skills.

Albert van Reenen, Managing Director bij Computer Futures: "Het verwachte tekort aan cyberspecialisten komt vermoedelijk voort uit de hoge vraag naar databeveiligingsspecialisten. Deze hoge vraag komt staat onder andere in verband met de invoering van de GDPR. Gartner gaf eerder dit jaar aan dat het voor bedrijven een ongunstig moment is om cyberspecialisten aan te trekken. Naar verwachting staan er wereldwijd binnen vijf jaar maar liefst 1,8 miljoen posities open op dit gebied. Wel zien we over het algemeen een afname in het verwachte tekort van IT-skills."



Rapport: De toekomst van de IT-afdeling

In het rapport ‘De toekomst van de IT-afdeling’ vergelijkt Computer Futures de onderzoeksresultaten van 2016 en 2017. Hiermee schetst de organisatie een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de IT-sector. Download het rapport hier.