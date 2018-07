 Liever leuk werk dan hoger salaris

Eén op vijf verwacht ten minste vijf keer van baan te wisselen - 63 procent van de Nederlandse werknemers zegt liever de helft van zijn loon in te leveren voor een leuke baan, dan dubbel betaald te worden voor de huidige baan.



Dit blijkt uit onderzoek van detacheerder Brunel onder 2.446 sollicitanten. Een manier waarop de Nederlander een ‘leukere baan’ vindt, is door van werkgever te veranderen. Uit de enquête blijkt dat maar liefst één op de vijf ondervraagden tijdens hun carrière vaker dan vijf keer verwacht van baan te wisselen.



Jongeren mees mobiel

Jongeren zijn de meest mobiele groep op de arbeidsmarkt. Zo verwacht 34 procent van hen op zijn minst vijf keer van werkgever te veranderen voordat ze met pensioen gaan. "Wij merken dat het veel gebruikelijker is om van baan te veranderen dan tien jaar geleden," zegt Maikel Pals, Algemeen Directeur Brunel Nederland. "Uit recent onderzoek van het CBS bleek eerder dat het aandeel werkende Nederlanders met een flexibel dienstverband tussen 2006 en 2016 is gestegen van zestien naar 22 procent van de beroepsbevolking. Voor jongeren hoeft dit overigens geen slechte ontwikkeling te zijn. Zo zien we de afgelopen jaren een duidelijke groei in tijdelijke banen waarbij werkgevers, jonge professionals inhuren voor een specifiek project."



Bijscholing

Bijscholing is een belangrijke manier waarop werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Maar liefst negen van de tien ondervraagden is zeer bereid zijn huidige kennisniveau te verhogen met behulp van bijvoorbeeld extra studies of cursussen. Desondanks denkt een derde van hen (29 procent) dat een opleiding in beperkte mate bijdraagt aan het verkrijgen van een baan. Pals: "Hieruit blijkt dat de werknemer graag investeert in eigen kennis en kunde welke van directe invloed kan zijn op de dagelijkse werkzaamheden. Door te blijven leren en ontwikkelen, is hij of zij ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor de organisatie."



Jackpot

Niet alleen vindt volgens de enquête twee derde van de Nederlanders een leukere baan belangrijker dan meer loon. Ook zegt 84 procent van alle ondervraagden het liefst te blijven werken wanneer zij in de loterij een jackpot van €30 miljoen zouden winnen. Pals: "Dit is een bevestiging dat de Nederlandse werknemer niet alleen op zoek is naar de hoogste beloning. Uit dit onderzoek blijkt een sterke wens naar zingeving en plezier in de dagelijkse werkzaamheden. De ondervraagden zijn bereid in zichzelf en de werkgever te investeren, maar zijn ook niet bang om – wanneer het nodig is – van baan te wisselen."