 Nederlanders gooien vertrouwelijke documenten te grabbel

Papierversnipperaar blijft vaak ongebruikt - Vertrouwelijke papieren worden lang niet altijd zorgvuldig achtergelaten. Deze documenten kunnen namelijk bij 62 procent van de Nederlanders thuis bij het afval gevonden worden. De documenten belanden vaak bij het oud papier (36 procent) of in de prullenbak (26 procent).



Dit blijkt uit onderzoek van Fellowes onder 526 Nederlanders.



Vertrouwelijke papieren bij het afval

Nederlanders zijn laks met hun privacy. Vertrouwelijke documenten lukraak in de prullenbak gooien is geen veilige manier om ze weg te doen. 55 procent probeert de schade te beperken door de papieren een keer te verscheuren. De inhoud blijft dan echter gewoon leesbaar.



Ongebruikte papierversnipperaars

Iets meer dan de helft van de respondenten (53 procent) bezit een papierversnipperaar. Slechts elf procent daarvan gebruikt zijn papiervernietiger ook daadwerkelijk. Wanneer het om vertrouwelijke documenten gaat, stijgt dit percentage naar 31 procent. Alleen bij deze groep blijft die informatie écht vertrouwelijk. Een klein aantal mensen heeft een andere manier gevonden om gevoelige papieren te vernietigen. Zeven procent van de respondenten houdt informatie veilig door papieren in de open haard te gooien.

Andrea Cantong, manager bij Fellowes, reageert op deze onderzoeksresultaten: "Vaak staan mensen niet stil bij wat er met vertrouwelijke documenten kan gebeuren. Online zorgen we vaak dat ze veilig zijn. We stellen bijvoorbeeld een wachtwoord in om de bestanden te vergrendelen. Offline zijn we hier lakser in en gooien we papieren zomaar bij het afval. Het is echter belangrijk om goed na te denken of anderen iets met die informatie kunnen. Kwaadwillenden bevinden zich niet alleen online en confidentiële documenten mogen niet in de verkeerde handen vallen. Zorg dus dat u vertrouwelijke papieren onleesbaar maakt voordat deze bij het afval terecht komen."