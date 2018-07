 Leaserijder heeft minder te kiezen vanwege WLTP

Auto's worden duurder door WLTP-test - De nieuwe WLTP meetmethode van CO2-uitstoot bij nieuwe auto’s zorgt voor oplopende autoprijzen en daardoor een beperking van de keuze in het leasebudget van de zakelijke rijder.



Een ongewenst bijeffect waar werkgevers in het vaststellen van de leasenormen rekening mee moeten houden.

Als auto’s duurder worden en de normleasebedragen die werkgevers hanteren gelijk blijven, dan worden zakelijke rijders beperkt in hun keuze. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vindt dat de zakelijke rijder niet de dupe mag worden van een verandering in een Europese testmethodiek en roept werkgevers op om de normleasebedragen nu reeds te verhogen.



Auto’s worden duurder

Auto’s worden duurder omdat de test die gebruikt wordt door fabrikanten om de CO2-uitstoot te bepalen, uitgaat van realistische in plaats van theoretische rijomstandigheden (WLTP-test). Op zich is dit een terechte ontwikkeling. Het is namelijk onredelijk dat auto’s onder ideale omstandigheden worden getest zonder spiegels op smalle bandjes om de CO2-uitstoot laag te houden. Gevolg van de nieuwe testmethodiek is wel dat bij vrijwel alle auto’s de CO2-waardes omhoog gaan. In Nederland is de autoprijs afhankelijk van deze CO2-waarde. Auto’s worden dus duurder.



Werkgevers en wagenparkbeheerders: pas de normleasebedragen aan

Werkgevers gaan meestal uit van normleasebedragen. Een werknemer mag een auto uitkiezen, mits deze valt binnen deze norm.

Jan van Delft – VZR voorzitter: "Als de normen echter gelijk blijven terwijl auto’s duurder worden, dan is er in praktijk voor een berijder minder keuze. Bijvoorbeeld: Heeft de berijder vandaag de mogelijkheid om een Volkswagen Golf te rijden, dan is dat straks nog maar een Volkswagen Polo."

VZR roept werkgevers op om niet te wachten op de jaarlijkse indexering, maar nu reeds een aanpassing te doen in de normleasebedragen van minimaal vijf procent. Dit om te voorkomen dat de zakelijke rijder de dupe wordt van de nieuwe testmethode.