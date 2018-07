 Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel in juni

Vermogen pensioenfondsen licht gestegen - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gelijk gebleven op 111 procent. Dankzij minimale bewegingen in de rente en aandelen bleef de dekkingsgraad op hetzelfde niveau.



De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg naar 109 procent. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.



Rente gedaald, verplichtingen gestegen

Na een daling met zo’n zes basispunten in mei daalde de rente in juni gemiddeld met ongeveer twee en half basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is 2,4 procent. Door de lichte rentedaling steeg de waarde van de verplichtingen per saldo met ongeveer 0,4 procent.

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – steeg naar 109 procent.



Vermogen pensioenfondsen licht gestegen

Door de lichte rentedaling steeg de vastrentende waardenportefeuille in waarde. Het sentiment op de aandelenmarkten werd geleid door het oplopende handelsconflict tussen China de Verenigde Staten en het monetaire beleid van de FED en de ECB. De opkomende landen hadden het meest te verduren van de renteverhoging van de FED en de sterke Amerikaanse dollar. De aandelen van opkomende markten daalden met 4,2 procent. In ontwikkelde markten bleef de daling beperkt tot 0,1 procent. Onroerend goed steeg ongeveer 1,5 procent in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met ongeveer 0,1 procent.



Nieuw pensioenstelsel vraagt geduld

Het nieuwe pensioenstelsel laat nog steeds op zich wachten. Minister Koolmees heeft laten weten niets te voelen voor aanpassingen aan de rekenrente. De discussie over de rekenrente raakt aan de gesprekken tussen sociale partners over een nieuw pensioencontract, waarvan uit onlangs uitgelekte stukken blijkt dat het een collectieve pot is. Het is onduidelijk welke rente daarbij gehanteerd gaat worden. Voor de volgende stap in de ontwikkeling van het nieuwe stelsel is het wachten op het advies van de SER.

"De roep om een nieuw pensioenstelsel is inmiddels niet meer te negeren," aldus Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. "Met elke dag uitstel slinkt het vertrouwen in de overheid en laaien de maatschappelijke emoties verder op. Voor de pensioensector is de tijd voor een nieuw stelsel nu echt aangebroken."