 Checklist: Wet verbetering Poortwachter

Met wie heeft u allemaal te maken als uw medewerker ziek is? - Wat u moet doen als een werknemer ziek wordt? Dit is allemaal vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. In de essentie betekent de wet dat u het loon van de werknemer twee jaar lang moet doorbetalen tijdens ziekte (eerste jaar 100 procent, tweede jaar 70 procent).



Daarnaast moet u samen met de werknemer werken aan de re-integratie. Met wat en wie u allemaal te maken krijgt, is hieronder nader uiteen gezet.



Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is er om de belastbaarheid van de werknemer vast te stellen. Vaak wordt gedacht dat het verplicht is dat u de bedrijfsarts iedere zes weken inschakelt, maar dat is niet het geval. Enkel wanneer de belastbaarheid van uw werknemer verandert, moet u deze laten beoordelen door de bedrijfsarts



Casemanager

De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen die binnen de Wet verbetering Poortwachter genomen worden, ook op tijd worden genomen èn dat deze ook correct worden vastgelegd. U bent niet verplicht om een externe casemanager in te schakelen, maar wel verplicht om een casemanager aan te wijzen die de begeleiding van de re-integratie op zich neemt. Dit mag dus ook u of één van uw andere werknemers zijn.



Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige brengt aan de hand van de benutbare mogelijkheden van de zieke werknemer in kaart wat de re-integratiemogelijkheden zijn. U dient uiterlijk na één jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren.



Re-integratiebegeleider

Als blijkt dat terugkeer van de zieke medewerker binnen uw organisatie twijfelachtig is, dient u de werknemer te ondersteunen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Dit heet tweede spoor re-integratie. U bent niet verplicht om een externe re-integratiebegeleider in te schakelen, maar wel verplicht om na ongeveer één jaar ziekte aan de slag te gaan met tweede spoor re-integratie.



Tips voor een waterdicht Poortwachterdossier

- Zorg dat u in contact blijft met de zieke werknemer

- Handel tijdig bij de verplicht te ondernemen stappen

- Houd alle inspanningen nauwkeurig bij in een re-integratiedossier

- Wees u er van bewust dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie