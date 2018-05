Merken verwachten moeilijkere bestrijding namaakproducten

Merknaambescherming in de komende vijf jaar steeds moeilijker - De ruime meerderheid van de ondernemers (58 procent) voorziet dat merknaambescherming in de komende vijf jaar ingewikkelder wordt. De impact van namaakgoederen is nu al groot; bijna één op de drie merken ziet haar omzetverlies oplopen tot 25 procent.



Om deze reden gaat één op de vijf bedrijven de komende jaren meer investeren in merknaambescherming. Dit blijkt uit cijfers van de jaarlijkse B2B Barometer van MarkMonitor.



Uitdagingen

Merkbescherming wordt bij de meeste organisaties (54 procent) nog onderschat. Ook vinden respondenten (57 procent) dat de huidige merkbeschermingsstrategie onvoldoende is om effectief om te gaan met online criminele activiteiten. De grootste uitdagingen vloeien voort uit big data en social media. Het is met deze technologieën makkelijker om snel de doelgroep te bereiken. Maar ook de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, het dark web en augmented reality brengen volgens de respondenten risico’s met zich mee. Daarnaast heeft 41 procent van de merken een toename van merkinbreuken ervaren, terwijl 38 procent denkt dat ze de komende vijf jaar waarschijnlijk meer last zullen hebben van verloren omzet als gevolg van namaakgoederen.



Toekomstige bedreigingen

De meeste bedreigingen zijn momenteel afkomstig uit China, het land waar de meeste namaakproducten worden geproduceerd. Marketingbeslissers verwachten echter dat dit zich verder gaat verspreiden over Europa of Azië. Daarnaast verwachten ze dat het aantal aanbiedingen van namaakproducten via social media (42 procent) en zoekmachine-advertenties (42 procent) zal groeien.

Chrissie Jamieson, VP Marketing bij MarkMonitor: "Volgens het onderzoek zal merkbescherming in complexiteit blijven groeien en als gevolg daarvan is het van essentieel belang dat organisaties hun aanpak aanpassen. Merkbescherming was altijd al een uitdaging voor bedrijven en het is een aandachtsgebied dat aanzienlijk groeit door de toenemende bedreigingen van namaak, piraterij, cybersquatting en andere vormen van merkmisbruik."