Bedrijven zetten vol in op eigen videokanaal

Video hard op weg om primaire communicatiekanaal te worden - Marketing-professionals zijn erg optimistisch over de inzet van online video binnen de marketingmix. Zo verwacht 43 procent van de marketeers dat hun bedrijf binnen nu en drie jaar een eigen corporate videokanaal heeft.



In bijna zeven op de tien (69 procent) Nederlandse bedrijven gaat online video de komende jaren belangrijkere rol spelen in de digitale strategie.

Dit blijkt uit de Online Video Monitor, een onderzoek dat ieder jaar wordt gehouden door SAMR, in opdracht Quadia Online Video. Van de ondervraagde marketeers geeft 37 procent aan dat online video over vijf jaar de primaire manier van communiceren is, 22 procent denkt dat dat sowieso niet het geval is (twee jaar geleden antwoordde 30 procent bevestigend en 43 procent ontkennend).



Leren denken als uitgevers

Nico Verspaget, directeur van Quadia: "De toegenomen focus op online video en de intentie om een corporate videokanaal op te zetten is in lijn met een trend die we in de markt zien: branded broadcasting. Niet voor niets geeft de helft van de ondervraagden aan dat marketeers moeten leren denken als uitgevers. Waar bedrijven een paar jaar geleden nog vooral op jacht waren naar de volgende viral, ligt de focus nu meer op continuïteit in de vorm van terugkerende, herkenbare formats."



Serie-format belangrijk voor succes

Het merendeel van de marketing-professionals geeft aan dat een eigen corporate videokanaal alleen zin heeft als het een ‘serie-format’ heeft. Hoewel continuïteit en formats belangrijk worden gevonden, mag dat volgens het overgrote deel van de respondenten niet ten koste gaan van de kwaliteit.