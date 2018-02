 Aantal banen in de crypto-industrie verviervoudigd

'Blockchain developer’ meest gevraagde functie in crypto-industrie - In 2017 is het aanbod van banen in de cryptocurrency-industrie verviervoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed.



Daarnaast is ook het aantal zoekopdrachten naar banen in deze relatief nieuwe industrie vorig jaar flink gestegen, een logisch gevolg van de recente ontwikkelingen op dit gebied. Cryptomunten zijn uit de huidige samenleving bijna niet meer weg te denken. Zo zijn de eerste bitcoinmiljonairs al opgestaan, geven mensen hun baan op om aan de slag te gaan als bitcoinhandelaar en ontstaan er steeds meer bedrijven die zich richten op dienstverlening rondom cryptocurrency’s en blockchain.



Blockchain

Voor het onderzoek maakte Indeed gebruik van de eigen database en analyseerde het bedrijf het totale groeipercentage van vacatures in de crypto-industrie, waarin de term ‘blockchain’ voorkwam. Daarnaast keek Indeed op basis van dezelfde zoekterm naar het totale groeipercentage van zoekopdrachten binnen deze industrie.

Blockchain is de technologie die ten grondslag ligt aan cryptocurrencies, zoals bitcoin. Velen beweren dat deze technologie binnenkort gebruikt wordt voor het verwerken van medische dossiers, digitale bankzaken en vrijwel alles wat een geavanceerde, beveiligde database nodig heeft. Bitcoin is ontworpen als een veilige en anonieme manier om voor dingen te betalen, en voor sommigen is de hoogdravende waarde ervan een bijzaak. Niettemin heeft de snelle opkomst ervoor gezorgd dat blockchain interessante banen oplevert voor ambitieuze werkzoekenden.



Blockchain developers het meest gewild

Van de meest gevraagde functietitels in de crypto-industrie staat ‘blockchain developer’ op nummer een. Verder staan ook ‘senior consultant payments & blockchain’ en ‘solution architect met blockchain-focus’ hoog in de top tien. De groei van het aantal banen en de toegenomen hoeveelheid zoekopdrachten in de crypto-industrie impliceren dat steeds meer mensen zich met de industrie bezighouden en zich hierin specialiseren. Daarnaast betekent dit ook dat de kans op een mismatch met deze banen steeds kleiner wordt, oftewel: steeds meer kandidaten sluiten aan op het gezochte profiel.

Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed: "Blockchain-technologie begint steeds meer potentieel te laten zien. Ook bedrijven zien dat en gaan hierin mee. Daarom investeren steeds meer bedrijven in personeel en vaardigheden om nieuwe toepassingen voor blockchain te ontwikkelen. Hoewel het aantal vacatures en zoekopdrachten dat met cryptocurrency te maken heeft, nog relatief klein is, laat de data van Indeed zien dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar experts op dit gebied, en werkzoekenden spelen hier snel op in, waardoor vacatures niet lang openstaan. De vraag is nu of deze snelle groei doorzet. Het gaat hier om gespecialiseerde functies die over het algemeen moeilijker te vullen zijn. Dit gezegd hebbende, is het wel degelijk een sector die ook in 2018 het monitoren waard is, omdat zowel werkzoekenden als werkgevers de gelegenheid aangrijpen om te profiteren van het potentieel van deze sector."