 Elektrisch rijden gebeurt vooral zakelijk

Nederlander vindt milieu belangrijker dan financieel voordeel bij autokeuze - Een bijdrage leveren aan het milieu is in Nederland de belangrijkste overweging om voor een elektrische auto te kiezen. Dat met elektrisch rijden geld kan worden bespaard komt in ons land op de tweede plaats, gevolgd door rijplezier.



In Duitsland lijken milieuoverwegingen minder zwaar te wegen. Rijplezier en uitstraling worden daar als belangrijkste argument genoemd bij de keuze voor een elektrische of hybride auto, dan pas volgt het milieu. Het zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van NewMotion onder ruim 5.600 respondenten in Nederland en Duitsland.

Duitsers laten het milieu weliswaar minder zwaar wegen dan Nederlanders bij hun autokeuze, maar toch vinden zij zichzelf milieubewuster. Zo doet een groter deel van de Duitse respondenten thuis aan energiebesparing én zijn er meer Duitsers dan Nederlanders die afval recyclen en regenwater opsparen.



Nederland zakelijk, Duitsland privé

Waar het gaat om de daadwerkelijke aanschaf van elektrische of hybride auto’s zijn er flinke verschillen te zien tussen Nederland en Duitsland. In ons land wordt vijftien procent van de (volledig) elektrische auto’s privé aangeschaft. Bij onze oosterburen is dat 68 procent. Waar het gaat om zakelijk rijden lijkt sprake van het omgekeerde. In Nederland rijdt 45 procent van de respondenten in een elektrische of hybride auto die is gekocht door de eigen onderneming; in achttien procent van de gevallen is een dergelijke auto door de werkgever gekocht en 23 procent least de auto. In Duitsland rijdt nog geen veertien procent een (volledig) elektrische auto van de eigen zaak en slechts tien procent least.



Fiscaal voordeel

In Nederland geeft 48 procent van de respondenten aan jaarlijks meer dan EUR 900 te besparen door elektrisch te rijden. Ook hier laat het onderzoek een opvallend verschil tussen beide landen zien. In Duitsland denkt ruim een kwart namelijk niets te besparen. Het optimisme van Nederlanders ten aanzien van besparingen lijkt met name veroorzaakt door fiscale voordelen die (volledig) elektrische rijders in ons land wél hebben, maar ‘groene chauffeurs’ in andere landen - vooralsnog - niet.



Over het onderzoek

NewMotion voerde tussen augustus 2017 en januari 2018 een wereldwijd onderzoek uit onder bijna 7.000 respondenten in 41 landen. De bevindingen in dit persbericht zijn gebaseerd op 2.800 respondenten in Nederland en 2.847 respondenten in Duitsland.