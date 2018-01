 Driekwart merken is dupe van inbreuk

Vier op de tien bedrijven meldt dat inbreuk op merknaam is toegenomen - Bijna driekwart van de merken (74 procent) heeft het afgelopen jaar merkinbreuk ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van CompuMark. Daarnaast geeft vier op de tien bedrijven aan dat het aantal inbreuken is toegenomen.



Bij meer dan de helft van de gevallen (55 procent) zijn juridische stappen ondernomen na schending van het merkrecht.



Impact merkinbreuk

De impact van merkinbreuk is groot. De belangrijkste gevolgen zijn: merkverwarring bij klanten (44 procent), omzetverlies (40 procent), verminderde klantloyaliteit (34 procent) en reputatieschade (33 procent). Een derde van de bedrijven heeft een merk aangepast door de gevolgen van schending van het merkrecht.



Steeds meer merken

Jeff Roy, President van CompuMark, over de resultaten: "Ons rapport laat zien dat het aantal geregistreerde handelsmerken toeneemt. Doordat het makkelijker is om wereldwijd zaken te doen, door het groeiende aantal merken op de markt en het gebruik van externe kanalen zoals social media, is het lastiger geworden om een unieke handelsnaam te vinden. Merken moeten harder werken om hun intellectuele eigendom te beschermen en de risico’s van inbreuk te beperken. Het proces van het zoeken en bekijken van andere handelsmerken is daar onderdeel van en wordt steeds belangrijker."



Registraties en uitdagingen

Product- en dienstnamen, logo’s & afbeeldingen en bedrijfsnamen werden vanzelfsprekend het meeste geregistreerd. Daarnaast waren er verrassende registraties. Franse professionals toonden bovengemiddeld veel interesse in registraties van hashtags en geluiden. Duitse respondenten deden meer aanvragen voor geur en kleur.

Professionals noemden in het onderzoek tevens de uitdagingen die ze ervaren bij registraties, zoals tijdsdruk, budget, globalisering en het gebrek aan hulpmiddelen. Ook werden er oplossingen benoemd voor deze problemen: meer budget (51 procent), betere technologie (49 procent) en meer middelen (48 procent).