‘Blockchain heeft potentie om wereld op zijn kop te zetten’

Blockchain, machine learning, robotics, kunstmatige intelligentie en draadloze technologieën veranderen bedrijfsvoering - Blockchain heeft samen met kunstmatige intelligentie, machine learning, robotics, en virtual en augmented reality de potentie om in 2018 te zorgen voor disruptieve uitkomsten die de digitale bedrijfsvoering een nieuwe vorm geven.



Bedrijven die nog weinig of niet investeren in hun digitale transformatie, lopen het risico om door deze innovaties snel op achterstand te worden gezet.

Dat staat in de belangrijkste IT-voorspellingen voor 2018 gepubliceerd door Dimension Data. De belangrijkste trend van volgend jaar is blockchain – de technologie achter onder andere bitcoin – en zijn potentie om de maatschappij, de financiële wereld en het zakenleven te transformeren aan de hand van verschillende toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity.



Blockchain steeds invloedrijker

Ettienne Reinecke, Group Chief Technology Officer van Dimension Data, vertelt dat blockchain steeds meer invloed krijgt. "Vorig jaar, toen we de belangrijkste trends voor digitale bedrijfsvoering voor 2017 vaststelden, voorspelden we al dat het einde was ingeluid voor gecentraliseerde transactiemodellen. En we hadden het bij het rechte eind. We zagen in de financiële dienstverlening dat de Amerikaanse en Europese kapitaalmarkten het afgelopen jaar overstapten op blockchain-platformen en dat ook andere markten – zoals Japan – hier aanstalten toe maakten. Dat is zeer opmerkelijk als we zien hoe conservatief en compliance-gericht die branche is.

Dat de cybercriminelen die achter de recente WannaCry-ransomwareaanval zitten, een overheid digitaal kunnen gijzelen en losgeld kunnen eisen in de vorm van bitcoin, is natuurlijk vrij ironisch. Bitcoin is dan misschien een cryptocurrency, het systeem is gebaseerd op blockchain. En als cybercriminelen bitcoin durven te gebruiken voor losgeldeisen, zegt dat veelover hoe veilig deze distributed ledger-technologie is. Ik denk dat blockchain de potentie heeft om cybersecurity compleet te veranderen, maar dan moet de markt dat wel eerst accepteren."



Internet of Things

Reinecke voorspelt dat blockchain in 2018 ook veel waarmaakt op het gebied van het Internet of Things (IoT). "In de wereld van IoT genereer je miljoenen kleine transacties die worden verzameld via verschillende sensoren. Het is niet haalbaar om deze systemen te besturen met een gecentraliseerd transactiemodel: dat is te traag, kostbaar en gesloten. Om echt waarde te halen uit IoT-technologie, moet je deze technologie realtime kunnen beheren. Blockchain leent zich hiervoor tegen transactiekosten van vrijwel nul en is dus een veel voordeliger optie."



Cybersecurity

In 2018 gaan blockchain en IoT een belangrijke rol spelen op het gebied van cybersecurity. Onlangs zijn er grote aanvallen geïnitieerd vanaf relatief goedkope IoT-endpoints. De makers van deze apparaten voelen er vaak weinig voor om de kosten van een securitystack op zich te nemen, waardoor de apparaten in de meeste gevallen zeer kwetsbaar zijn. Blockchain kan een fundamentele rol spelen in de beveiliging van deze omgevingen.



Draadloze technologie

Nog een trend voor 2018 is de explosieve groei van nieuwe, draadloze technologieën die IoT mogelijk maken en ons een stapje dichterbij de droom van algehele verbondenheid brengen. Hieronder vallen onder meer 5G en Gbps-wifi, nieuwe controls, virtuele beacon-technologie en LoRa-verbindingen (low-power, long-range).



Digitale bedrijven

Daarnaast vechten reeds bestaande digitale spelers hun weg terug. Deze bedrijven – die al eerder transformeerden tot digitale bedrijven, hun architecturen moderniseerden en op hoog niveau geautomatiseerd werken – krijgen in 2018 de mogelijkheid om hun marktaandeel terug te winnen. Dat is met name te danken aan de toename van het aantal cloud-native start-ups, dat in bepaalde sectoren zelf last begint te krijgen van disruptie.

"Ik voorspel dat een aantal gevestigde bedrijven die reeds digitaal getransformeerd zijn, op succesvolle wijze het marktaandeel terug zal claimen, omdat die bedrijven geloofwaardiger overkomen, een langere geschiedenis hebben en over een sterk klantenbestand beschikken. Daarnaast hebben ze assets die de tand des tijds goed kunnen doorstaan," zegt Reinecke.