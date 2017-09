 De Europese economie herstelt; pas op voor winnaars uit het verleden

Een evenwichtige aandelenportefeuille is momenteel verstandig - Nu de Europese Centrale Bank (ECB) zich voorbereidt om haar ondersteunende monetaire beleid af te bouwen, kunnen we een herschikking verwachten van de best presterende Europese aandelen.



Dat stelt Manu Vandenbulck, Sr. Portfolio Manager European Value bij NN Investment Partners.



Soepel monetair beleid

Vandenbulck: "Soepel monetair beleid is de afgelopen jaren een belangrijke steunfactor geweest voor de beleggingskoersen in Europa. Eind 2011 gaf het LTRO-programma (long-term refinancing operations) Europese aandelen een impuls.

Niet alle aandelen profiteerden op dezelfde manier. In Europa waren het vooral defensieve aandelen en aandelen met een lage volatiliteit die stegen en een superieure waardering bereikten. De aandelenprijzen van tabaksbedrijven en voedsel- en drankenproducenten, maar ook van vastgoedbedrijven en gereguleerde nutsbedrijven, profiteerden van soepel monetair beleid en verkregen hoge waarderingen. Aangezien de winsten van deze sectoren het beste stand hielden in de afgelopen tien jaar, weden aandelen uit deze sectoren aangemerkt als groeiaandelen en presteerden ze een ongekend lange periode beter dan waarde-aandelen."



Inkrimping balansen

Vandenbulck: "Nu de monetaire expansie vertraagt en de centrale banken zich voorbereiden op een inkrimping van hun balansen, zullen deze waarderingsafwijkingen in de komende jaren waarschijnlijk afnemen. Door een gebrek aan operationele hefboomwerking, profiteren defensieve aandelen slechts in beperkte mate van het economische en winstherstel dat zich momenteel in Europa voltrekt. Hierdoor zouden ze minder defensief kunnen blijken te zijn dan wordt aangenomen en zouden ze hun hoge waarderingen kunnen kwijtraken.

Echter, de positieve economische dynamiek en de verbetering van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, zullen moeten aanhouden om een einde te maken aan de monetaire liquiditeitssteun. Voorlopig lijkt dit proces geleidelijk te verlopen, aangezien de huidige economische groei matig is en de inflatie laag. Een evenwichtige aandelenportefeuille met een aantrekkelijk en stijgend dividendrendement, is momenteel een verstandige keuze om financiële lange termijn verplichtingen te beschermen en dure defensieve aandelen te vermijden."