 Salaris niet belangrijkste reden om van baan te wisselen

Gebrek aan doorgroeimogelijkheden belangrijkste reden om nieuwe baan te zoeken - Nederlandse werkenden denken vooral aan een baanwissel omdat de huidige baan geen uitdaging of groeimogelijkheden meer biedt. Dit blijkt uit het Baanwissel Onderzoek 2017 van CV Ster.



Veel Nederlanders hebben er het afgelopen jaar aan gedacht om van baan te wisselen. In 18,5 procent van de gevallen overwegen zij dit omdat er geen uitdaging of groeimogelijkheid meer is binnen de huidige baan. Eén op de tien (9,9 procent) is niet gelukkig met de werkzaamheden, ontevredenheid over de werksfeer staat op de derde plek, met 9,7 procent. Het salaris komt, met 6,5 procent, op de vierde plek als belangrijkste reden om van baan te willen wisselen.



Salaris vooral bij jongeren motivatie voor baanwissel

Het zijn vooral jongvolwassenen tussen de achttien en 30 jaar die aan een baanwissel denken. Van alle welwillende baanwisselaars is 32,3 procent tussen de achttien en 30 jaar. Meer dan de helft (55,4 procent) van de ondervraagden die een baanwissel heeft overwogen is vrouw.

De meeste mensen die denken aan een baanwissel omdat ze ontevreden zijn over het salaris, zijn opvallend vaak jongvolwassen (45,3 procent), die hooguit drie jaar werkzaam bij de huidige functie (68,8 procent) en lager opgeleid (48,4 procent) zijn.

Mensen die van baan willen wisselen omdat ze een conflict hebben met een leidinggevende zijn vooral ouderen (tussen de 51 en 60 jaar), die langer dan tien jaar werkzaam zijn bij het huidige bedrijf (34,4 procent). Deze groep heeft ook overwegend vaak een MBO achtergrond (43,8 procent).



Duidelijke verschillen per opleidingsniveau

MBO’ers denken vaker aan een baanwissel omdat ze niet gelukkig zijn met de werkzaamheden, HBO’ers overwegen een baanwissel juist vaker omdat de werkdruk te hoog is. WO’ers hebben tot slot hele andere redenen om aan een baanwissel te denken. Zij doen dit vaker omdat het werk niet bijdraagt aan het bereiken van de persoonlijke doelen.



Bekijk de onderzoekspagina van CV Ster voor het volledige Baanwissel Onderzoek 2017.