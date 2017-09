 Ed Sheeran, Adele en Coldplay zorgen voor productiviteit

LinkedIn en Spotify presenteren de ultieme playlist voor op het werk - Werken met een lekker muziekje op: het leidt regelmatig tot discussie. Wat voor de één een heerlijk nummer is om in een goede ‘flow’ te raken, is voor de ander een bron van irritatie en afleiding.



Spotify en LinkedIn helpen een handje en hebben de ultieme playlist voor op de werkvloer samengesteld.



Popmuziek meest populair op de werkvloer

Popmuziek steekt met kop en schouders boven andere genres uit als het gaat om gewaardeerde genres voor op de werkvloer. 70 procent van Nederland vindt dat geschikt voor werk. Rock staat op een tweede plek, op de voet gevolgd door wereldmuziek (zeventien procent) en klassieke muziek (vijftien procent).



Ed Sheeran, Adele en Coldplay vooral in trek

Het meest populair op de werkvloer zijn Ed Sheeran, Adele en Coldplay. Gevolgd door Bruno Mars, Rihanna en Shawn Mendes. En hoewel ze al maanden de hitlijsten domineren, blijkt de muziek van Lil’ Kleine, Boef en Ronnie Flex op de werkvloer een stuk minder in trek, zij belanden namelijk onderaan de lijst van meest geschikte muziek.

Anoek Eckhardt, hoofd corporate communicatie LinkedIn EMEA: "Samen met Spotify hebben we de rol onderzocht van muziek op de werkvloer. Muziek luisteren blijkt een zeer positieve invloed te hebben op de productiviteit, creativiteit en motivatie van mensen en heeft daarnaast ook impact op ons gedrag én op de samenwerking met collega’s. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek is het wel van belang om even na te denken voor u bepaalde muziek over de speakers gooit op een maandagochtend. Met pop zit u in ieder geval bijna altijd goed!"



‘Work work work’: muziek op de achtergrond verhoogt de productiviteit

Maar liefst 81 procent van de Nederlanders gelooft ook dat muziek luisteren tijdens het werk de productiviteit verhoogt. Dat blijkt uit het onderzoek dat LinkedIn samen met Spotify heeft uitgevoerd. Vooral jongeren tussen de zestien en 24 jaar zijn daarvan overtuigd. Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen vinden dat er altijd muziek aan moet staan tijdens het werk; 47 procent versus 38 procent. Muziek luisteren verhoogt de productiviteit op verschillende manieren. Maar liefst 58 procent zet muziek op om een motivatieboost te krijgen. Voor 41 procent van Nederland helpt muziek juist om het hoofd rustig te houden.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt uit hoe dat komt: "Muziek, mits het op de achtergrond staat en niet afleidt, stimuleert het brein en verhoogt de hersenactiviteit, waardoor men alerter wordt en uiteindelijk productiever. Doordat uw brein actiever wordt, wordt ook ruis beter weg gefilterd. Met de juiste muziek bent u op de werkvloer altijd gebaat."



De meest populaire artiesten op de werkvloer:

Ed Sheeran (40 procent) Adele (38 procent) Coldplay (38 procent) Bruno Mars (24 procent) Rihanna (twintig procent) De minst populaire artiesten op de werkvloer:

Lil' Kleine (32 procent) Boef (27 procent) Ronnie Flex (twintig procent) Broederliefde (zeventien procent) Ali B (twaalf procent) LinkedIn en Spotify stelden een Ultieme Playlist voor op het Werk samen, met 50 van de meest geschikte nummers voor op werk. Deze lijst is tot stand gekomen op basis van een analyse van duizenden ‘kantoor’ playlists op Spotify.