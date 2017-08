 Waarom SEO en contentmarketing niet los van elkaar gezien moeten worden.

Word goed gevonden met contentmarketing - Contentmarketing en SEO (Search Engine Optimization) kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Zonder hoge kwaliteit content is er geen duurzame SEO strategie mogelijk.



En zonder een goede SEO strategie ziet niet iedereen uw content waar hard voor gewerkt is.



Waarom contentmarketing belangrijk is voor SEO

Links van andere websites zijn nog steeds een van de belangrijkste factoren om hoger in zoekmachines weergegeven te worden. Het is tegenwoordig echter niet meer nodig om te pas en te onpas de zoekterm waar de website op gevonden wil worden in teksten terug te laten komen. Het is zelfs zo dat als een website zijn teksten over-optimaliseert, de website daarvoor gestraft kan worden. Een website kan dan van Google een penalty krijgen waardoor deze een stuk lager of zelfs helemaal niet meer in de Google zoekresultaten weergeven wordt.

Gebruikersgedrag wordt daarentegen in toenemende mate belangrijk. Geeft de tekst een volledig antwoord op de vraag waarmee de bezoeker kwam en keert deze bezoeker dus niet meer terug naar de zoekresultaten? Dan is uw content het antwoord op de vraag en zult u stijgen in de zoekresultaten. Met een goede contentmarketingstrategie kunt u zowel het linkprofiel als het gebruikersgedrag op uw website verbeteren.



Waarom SEO belangrijk is voor contentmarketing

Voor contentmarketing is SEO van levensbelang omdat het een zeer duurzame manier is om te zorgen dat potentiële klanten de content te zien krijgen. Als de gemaakte content door middel van een duurzame SEO strategie bovenaan staat, dan blijft de pagina daar vaak ook voor langere tijd staan. Het geïnvesteerde bedrag in de creatie van content kan zo over een langere tijd terug verdiend worden. Daarnaast zijn mensen die de zoekterm invoeren waar de content over gaat het perfecte publiek. Anders dan bij bijvoorbeeld e-mailmarketing komen deze mensen zelf met een vraag waar de gecreëerde content antwoord op geeft.



Goed gevonden worden met contentmarketing

Er zijn op internet talloze tactieken te vinden om meer bezoekers vanuit zoekmachines te trekken. Een van de tactieken waarin de synergie tussen contentmarketing en SEO het beste tot zijn recht komt, is volgens Daniel de Vries van Dutch Internet Marketing, de zogenoemde ‘Skyscraper Technique’. Bij de Skyscraper Technique gaat u op zoek naar een onderwerp binnen uw niche waar relatief vaak naar gezocht wordt en waar andere websites naartoe linken. Vervolgens maakt u een veel beter artikel dan de artikelen uit de top drie (daar komt de term skyscraper vandaan).



Vijf stappen

De volgende stappen kunt u zetten om deze techniek zelf toe te passen:

Zoek naar een onderwerp in uw niche waar redelijk vaak naar gezocht wordt en waar de top tien minimaal gemiddeld twee links heeft (niet van directories). Maak een artikel dat de gehele top tien zoekresultaten overtreft. Zorg dat uw content daadwerkelijk het beste resultaat wordt. Schrijf de websites die naar soortgelijke artikelen linken aan met de vraag of deze websites ook naar uw artikel willen linken. Bewaar de adressen waar u naartoe heeft gemaild en mail alle websites die niet hebben gereageerd na twee weken nogmaals. Naast het gebruik van uw gemaakte content voor het verbeteren van uw linkprofiel kunt u uiteraard ook uw huidige e-mail database mailen en de content op social media delen. Verwacht niet te snel resultaat. Zeker bij nieuwe websites die nog weinig autoriteit op het internet verkregen hebben kan het enige tijd duren voor er resultaat zichtbaar is. Deze techniek is echter bij uitstek geschikt om er voor te zorgen dat websites met een hoge autoriteit naar uw website gaan linken.