 Mannen shoppen het liefst in boxershort

Online shoppende man beslist snel - Nederlandse mannen die online winkelen doen dit graag in hun boxershort. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden onder 300 mannen door Hemdvoorhem.nl.



Het onderzoek concludeert dat 24 procent van de mannen wel eens in een onderbroek shopt en bij vrijgezelle mannen is dit zelfs 33 procent.



Online shoppen

Het onderzoek is gehouden onder Nederlandse mannen tussen de achttien en 65 jaar door Hemdvoorhem.nl aan de hand van een uitgebreide online enquête. De analyse is erop gericht om het online koopgedrag van mannen in kaart te brengen.

Bij dit onderzoek werd de manier van online shoppen ook bekeken. De opvallende conclusie is dat één vierde van de mannen die online winkelen dit in het weekend in hun ondergoed doen en één derde van de alleenstaande mannen shopt op deze manier.



Directe aanschaf

Een andere opmerkelijke uitkomst is, dat mannen vaak het eerste kledingstuk dat langskomt dat aan de criteria voldoet, direct aanschaft. Bij technische producten daarentegen wordt juist wel uitgebreid vergeleken en rondgekeken. Populaire artikelen om online te bestellen zijn: computers, kabeltjes, audio apparatuur en mode. De gemiddelde tijd die een man besteedt om online een aankoop te doen is veertien minuten. Van de respondenten geeft meer dan 60 procent aan dat ze winkelen in fysieke winkels inefficiënt vinden. Een klein percentage van de mannen geeft aan helemaal nooit online aankopen te doen en dit liever aan zijn partner overlaat.