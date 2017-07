  Brexit treft groot deel Nederlands bedrijfsleven

Brexit zet vraag naar Nederlandse goederen en diensten onder druk - De impact van een Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven is groot en waarschijnlijk groter dan voor de rest van de eurozone. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een belangrijke exportpartner voor Nederland en goed voor bijna drie procent van het Nederlandse BBP.



ABN AMRO verwacht dat de gevolgen voor de export van zowel goederen als diensten groot zullen zijn. Zo heeft de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk een aandeel van 8,2 procent. Voor de export van diensten is dit zelfs 10,8 procent.



Brexit treft vooral agrarische, food- en industriële bedrijven

De impact van valutaschommelingen zal voor vrijwel alle sectoren een grote impact hebben, waardoor het afdekken van valutarisico's cruciaal is. Dit geldt vooral voor agrarische, food- en industriële bedrijven. Door de daling van het Britse pond in 2016 werden agrarische producten duurder. Het pond zal verder afzwakken tot en met 2018 en dat zal negatieve effecten hebben op de export van deze producten. De industriële sector heeft ook last van de wisselkoerseffecten en de gevolgen hiervan op handelsstromen. Naar verwachting neemt het aantal orders uit het Verenigd Koninkrijk door het zwakkere pond af. Ook zal het risico van nieuwe douanetarieven negatief effecten hebben op de handelsstromen.



Bedrijven moeten proactief omgaan met gevolgen Brexit

Bedrijven - in welke sector dan ook - moeten zich volgens ABN AMRO voorbereiden om de gevolgen van een Brexit te beperken. "Vaak wordt bij het nadenken over een strategie uitgegaan van voorspelbare toekomstige ontwikkelingen rond bedrijven. Dat maakt het nadenken over de omstandigheden na de Brexit moeilijk. Op basis van beperkte informatie moeten ondernemers strategische beslissingen nemen. Een goede eerste stap is om proactief in gesprek te gaan met klanten, leveranciers en andere ondernemers. Dat kan verhelderend werken en helpt bij het nadenken over strategische mogelijkheden," zegt Casper Burgering, Senior Sector Econoom Industrie van ABN AMRO. "Agrarische en foodbedrijven doen er bijvoorbeeld goed aan om hun relaties met Britse partners te verstevigen en aandacht te besteden aan scenarioplanning om vraaguitval te voorkomen. Voor industriële ondernemers is het creëren van onderscheidend vermogen door servitization - het aanbieden van slimme diensten - cruciaal. Voor de transportondernemers zal de logistieke operatie zeker veranderen de komende tijd. Dit kan leiden tot vertragingen en hogere kosten. Het is dan ook zaak om vroegtijdig en vooral proactief met opdrachtgevers in gesprek te gaan hierover. Tot slot verwachten we voor de dienstensector dat zij zich niet direct laten belemmeren door de Brexit en hun groeistrategie in het Verenigd Koninkrijk doorzetten."



Het volledige rapport is hier te downloaden.