 Een Europese autovakantie zonder boetes en frustraties

Alle regels en voorschriften op een rij - Deze week begint de eerste lichting Nederlanders aan de grote vakantie. Dit weekend is er dan ook al een eerste uittocht van gezinnen met kinderen die de Europese snelwegen opgaan richting een camping in Frankrijk, een huisje in de Alpen of een agriturismo in de buurt van de Italiaanse Rivièra.



Voor de juiste voorbereiding en een reis naar uw vakantiebestemming zonder boetes en frustraties, deelt AutoTrack.nl een aantal tips.



Gevarendriehoek en veiligheidshesjes

De gevarendriehoek is een Europese constante, die is namelijk overal verplicht. Zorg ervoor dat u deze altijd in de auto hebt liggen. Ook het veiligheidshesje is verplicht in veel Europese landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Het hesje is in sommige landen alleen verplicht voor de bestuurder, in andere landen moet iedereen in de auto een hesje dragen bij pech. Neem voor de zekerheid dus altijd evenveel hesjes mee als het aantal passagiers. Hesjes kunt u kopen in de plaatselijke ANWB winkel of online in diverse webshops.



Niet bellen met oortjes in of eten en drinken tijdens het rijden

Sinds 1 juli 2015 is het in Frankrijk verboden om te telefoneren in de auto met een headset met snoer. Handsfree bellen in Frankrijk mag alleen met een snoerloze headset of een geïntegreerd handsfree systeem. En dit is echt waar: een appel eten achter het stuur, lippenstift bijwerken of een slokje drinken; het zijn allemaal handelingen waar u in Frankrijk een boete voor kunt krijgen.



Ecovignet Crit’Air verplicht bij verlaten Route du Soleil

Bent u van plan de ‘Route du Soleil’ te verlaten om ergens te overnachten, bijvoorbeeld in Lyon of Dijon? Check dan vooraf of u een Ecovignet Crit'Air nodig hebt om de stad in te gaan. Ook moeten alle buitenlandse auto’s die een milieuzone inrijden zo’n vignet hebben. Blijft u op de snelweg, dan is zo’n sticker niet nodig. Meer informatie is te vinden op de officiële site van Ecovignet Crit’Air.



Milieuvignetten op de Deutsche Autobahn

Gaat u op vakantie naar Duitsland of moet u door Duitsland naar een verdere bestemming en blijft u onderweg een nachtje over? Dan is de kans groot dat u een milieuvignet nodig hebt. Ook in Duitsland bestaan namelijk een aantal ‘Umweltzonen’ waar u alleen mag inrijden als u een milieusticker hebt. Bent u van plan om alleen op de snelweg te rijden? Dan is zo’n milieusticker niet nodig! Snelwegen zijn geen onderdeel van een Umweltzone.



De hond in een bench of een hondengordel in Duitsland

Gaat uw trouwe viervoeter ook mee op vakantie op de achterbank? Zorg er dan voor dat uw hond in een speciale bench of in een hondengordel zit. Uw hond mag wel in de achterbak, zolang deze afgesloten is met een net of rek.



Niet roken met kinderen aan boord in Italië

Gaat u naar Italië en reist u met kinderen of is één van je passagiers zwanger? Steek dan geen sigaret op in de auto! In Italië is het verboden te roken in de auto wanneer er een minderjarige of een zwangere vrouw met u meerijdt.



Parkeren in Italiaanse steden

Kijk in Italië ook goed uit wanneer u op zoek bent naar een geschikte parkeerplek in de buurt van een historisch stadscentrum. Sommige stadscentra zijn namelijk aangeduid als ‘Zone a Traffico Limitato’. Hier is een absoluut rij- en parkeerverbod ingesteld voor niet-bewoners. Rijdt of parkeert u toch in zo’n zone, dan kunt u een boete van 100 euro verwachten.



Meer tips en regels in Europese landen?

Op de site van de ANWB vindt u een handig overzicht met praktische tips en verkeersregels per land. Een goede voorbereiding scheelt onnodige boetes en frustraties onderweg.