 Collegialiteit ver te zoeken op Nederlandse werkvloer

58 procent werkgevers doet niets om goede werksfeer te creëren - Ruim een kwart van werkend Nederland is niet betrokken bij collega’s. Veertien procent geeft aan de meeste collega’s niet te kennen, en een op de tien zegt dingen als verjaardagen niet van elkaar te weten.



Bij zes procent wordt geacht werk en privé strikt gescheiden te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Eurest uitgevoerd door Multiscope onder ruim 1.000 werknemers.



Goede werksfeer bevorderen

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers bijna niets doet om een goede werksfeer te bevorderen. Bij zes procent wordt zelfs voorbij gegaan aan feestelijke gebeurtenissen zoals jubileums. Dit terwijl 94 procent van de werknemers een goede werksfeer belangrijk vindt; een op de drie geeft zelfs aan dit belangrijker te vinden dan het geboden salaris. Remco Kokkelink van Eurest: "Om goede mensen uw organisatie te binden én te houden hebt u meer nodig dan goede arbeidsvoorwaarden. Als mensen per dag acht uur op een locatie doorbrengen, dan moet de ruimte en de sfeer zo fijn mogelijk zijn. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt er dus nog veel te weinig aandacht aan besteed. De onderlinge band en betrokkenheid tussen collega’s is eenvoudig te verbeteren, bijvoorbeeld door elke week af te sluiten met een vrijdagmiddagborrel."



Top vijf belangrijkste factoren goede werksfeer

1. Vertrouwen tussen collega"s

2. Goede band met collega"s

3. Voldoende waardering

4. Uitdaging in werk

5. Benaderbaar management en directie



Een op de vijf werknemers kan niet rekenen op hulp van collega

Vertrouwen tussen collega’s en een goede band zijn volgens de ondervraagden de belangrijkste factoren voor een goede werksfeer. Maar niet iedereen kan op zijn collega’s rekenen. Bijna een op de vijf werknemers geeft aan dat ze onvoldoende worden bijgestaan op het moment dat het nodig is. Nog eens zes procent zegt wel geholpen te worden, maar alleen in ruil voor een wederdienst. Kokkelink: "Uit dit onderzoek blijkt dat er op de werkvloer nog een hoop winst te behalen is als het gaat om de relatie tussen collega’s onderling. Het is belangrijk dat zij elkaar steunen, en niet zien als concurrentie. Zorg er daarom voor dat er niet een te competitieve sfeer ontstaat, maar stimuleer en beloon juist teamwerk."



Tien procent werknemers doet zich anders voor

Een verstoorde werksfeer zorgt er ook voor dat werknemers niet helemaal zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Tien procent doet zich anders voor vanwege de formele sfeer en de vijandige houding onderling. 61 procent houdt bewust privé en zakelijk strikt gescheiden, maar ruim een kwart deelt wel alles met collega’s en de manager.



Klimaatbeheersing grootste irritatiefactor

Op de vraag over welke faciliteiten werknemers het meest tevreden zijn, is dat de werkplek zelf (bureau, bureaustoel etc.), de koffievoorziening en parkeergelegenheid. Opvallend is ook de tevredenheid over de hardware, zoals laptops, telefoons en printers. Waar deze zaken de afgelopen jaren juist als grootste bron van irritatie werden genoemd, lijken de tijden dus veranderd. Wat wel nog steeds hoog scoort op de irritatieladder is de klimaatbeheersing; maar liefst 50 procent hekelt de systemen op het werk. Ook over de schoonmaak is men niet te spreken. Een op de vijf is over deze voorziening het minst tevreden.