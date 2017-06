 HR heeft moeite met keuze opleiding technici

Leidinggevenden moeten in kaart brengen wat iemand kan en wat hij zou moeten kunnen - Bedrijven hebben behoefte om technici bij te scholen, maar HR-medewerkers tasten geregeld in het duister als zij een opleiding moeten selecteren voor technisch personeel.



Bijna een kwart geeft aan hier moeite mee te hebben (24 procent). Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC. 1.164 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Uitdagingen bij opleiden

Naast het kiezen van de juiste opleiding zijn er meer uitdagingen. Zo vinden HR-medewerkers van technische bedrijven het lastig om medewerkers te motiveren voor een opleiding (vijftien procent). Daarop volgt het bieden van begeleiding op de werkvloer tijdens het scholingstraject (veertien procent). Met twaalf procent staan het vrij plannen van medewerkers en het laten toepassen van nieuwe vaardigheden op de werkvloer op een gedeelde vierde plaats.



Effectief opleiden

"Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om effectief opleiden," zegt John Huizing, algemeen directeur bij ROVC. "Leidinggevenden moeten in kaart brengen wat iemand kan en wat hij zou moeten kunnen. Het vergelijken van de aanwezige competenties met het gewenste profiel laat eenvoudig de ontbrekende competenties van een medewerker zien. Deze ‘gap’ vormt de basis van het persoonlijk ontwikkelplan van de medewerker. Vervolgens kijkt u naar de behoefte aan technische vaardigheden vanuit de organisatie. Op basis hiervan kan er een praktijkgerichte opleiding gekozen worden. Daarnaast is het is van belang dat degene die de medewerker begeleidt de inhoud van de opleiding kent. Hierdoor wordt het niet alleen eenvoudiger om begeleiding te bieden, maar wordt ook de aansluiting van de opleiding op het werkveld geborgd. Zo haalt de technicus meer voldoening uit de opleiding."