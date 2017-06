 E-mailcampagnes met dynamische content en kleine omvang meest effectief

Wat maakt uw e-mailcampagnes extra effectief? - Een kleine campagneomvang, verzending buiten kantooruren en het gebruik van dynamische content zorgen voor de hoogste open- en klikratio’s bij e-mail.



Dit blijkt uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2017, waarin 4,8 miljard e-mails verdeeld over 185.000 campagnes zijn onderzocht.

De E-mail Benchmark geeft zoals ieder jaar inzicht in de effectiviteit van Nederlandse e-mailcampagnes en laat zien welke aspecten daar een rol bij spelen. De belangrijkste conclusies zijn hieronder en in de bijgevoegde infographic samengevat. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de open ratio (COR), de klikratio (CTR) en de Click-to-Open Rate (CTO).



Content en technieken

Hoewel responsive e-mail design veruit het meest wordt toegepast, heeft dynamische content in e-mail de meeste impact op de klikratio (0,9 procent hoger). Zeker op mobiel is het effect groot. In slechts 37 procent van de onderzochte campagnes was sprake van dynamische content, dus daar liggen duidelijke kansen voor organisaties.



Campagneomvang

Hoe groter een campagne is qua omvang, hoe lager alle ratio’s. Mails die naar meer dan 10.000 mensen worden gestuurd, worden 5,9 procent minder vaak geopend. Campagnes met de kleinste campagne-omvang, 500-1.000 ontvangers, scoren qua COR 9,7 procent beter dan gemiddeld. Kleinere campagnes zijn beter op hun publiek toegesneden en dus relevanter voor de lezer, is een logische conclusie.



Tijdstip en frequentie

72 procent van de mailings worden tijdens kantooruren verstuurd, maar de gemiddelde ratio’s zijn hoger buiten kantoortijden. Op maandag worden mails daarbij het vaakst geopend, terwijl mensen op zaterdag het meest doorklikken.



Mobiel

Met 60 procent worden de meeste mails nog steeds op een desktop geopend, maar het aandeel van mobiel blijft toenemen – van 36 procent vorig jaar naar 40 procent dit jaar.



Meer e-mails geopend dit jaar

De COR van de onderzochte e-mails is in het algemeen met 2,3 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar en komt uit op tot 37,5 procent. De CTR is met 6,9 procent nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de CTO met 1,1 procent afnam. Sinds de benchmark van 2012 is de CTO steeds verder gezakt van 22,1 procent naar 16,4 procent dit jaar. E-mails van energiebedrijven worden het meest geopend, in mails van goede doelen wordt het meest geklikt en bouwbedrijven hebben de hoogste CTO. Consumenten ontvangen de meeste e-mails uit de mediasector, gevolgd door e-commerce en retail.



Over de DDMA Nationale E-mail Benchmark

De Nationale E-mail Benchmark is een initiatief van de Commissie E-mail van de DDMA. Het onderzoek is gericht op Nederlandse e-mailcampagnes verzonden in 2016. PWC heeft van zeven Email Service Providers, die samen ruim 2900 organisaties vertegenwoordigen, geanonimiseerde datasets ontvangen en hier in samenspraak met DDMA onderzoek naar verricht. De Benchmark is op 15 juni gepresenteerd tijdens de DDMA Email Summit 2017.