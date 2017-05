 Vier eigenschappen van de ideale medewerker

Welke vier eigenschappen hebben de beste medewerkers? - Philip Lacor, Vice President EMEA bij Dropbox komt ondermeer bij Dell, Vodafone en GE vandaan. Hij heeft in veel ervaring opgedaan in het vinden van de juiste mensen voor de job.



Bij zijn huidige werkgever zocht hij naar vier eigenschappen waar de ideale medewerker aan voldoet.



Veerkracht

Lacor: "We letten op vier kwaliteiten. De eerste is resilience dat wil zeggen veerkracht. Hoe iemand omgaat met tegenvallers, zegt veel over zijn persoonlijkheid. Op welke wijze komt iemand tegenslag te boven? Herpakt hij of zij zich en wat doet dat met iemands energie?



Vasthoudendheid

Daarna volgt tenacity, de vasthoudendheid van een persoon. "Het is nogal een verschil of iemand werkt voor een beginnende startup versus een groot, gevestigd bedrijf. Het binnenhalen van de duizendste klant, kost vele malen meer moeite dan de honderdduizendste. Doorzettingsvermogen is dan van belang. Wanneer een persoon bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft gehad, zegt dat vaak dat iemand over deze eigenschap beschikt."

Lacor heeft zelf aan den lijve ondervonden dat uit volhardendheid en doorzettingsvermogen veel voldoening te halen valt. "Na mijn studie wilde ik graag mijn MBA halen. Mijn vader vond het een goed idee, maar ik moest het wel zelf betalen. Dat is me gelukt en heeft me extra gemotiveerd."



Nieuwsgierigheid

Naast veerkracht en vasthoudendheid, speelt ook curiosity een grote factor. Lacor: "Die eigenschap komt in een gesprek opvallend snel naar voren. Is iemand nieuwsgierig en leergierig? Kan hij of zij zich snel aanpassen? Stelt de persoon goede vragen?"



Zelfbewustzijn

Tot slot maar zeker van groot belang is self awareness. Lacor: "Durft iemand werkelijk naar zichzelf te kijken of moeten anderen altijd de spiegel voorhouden? Wanneer mensen zich bewust zijn van zichzelf en hun handelen, functioneren zij goed in teams."

Volgens Lacor gelden deze eigenschappen niet alleen voor de managementlaag, maar voor alle gelederen. "Daarmee bouwt u een stevig team," s zijn visie. "Voor leidinggevenden, is het wel zo dat zij een nog hogere mate van zelfbewustzijn moeten hebben. Juist in die posities is openheid en transparantie van extra belang. Bij Dropbox zijn de agenda’s bijvoorbeeld zichtbaar voor iedereen en onze oprichter Drew werkt gewoon op de vloer, er zijn geen deuren."



Authenticiteit

Naast transparantie, is authenticiteit van groot belang bij een leider, vindt Lacor. "Mensen maken hun eigen keuzes. Ze willen daarin kunnen vertrouwen op iemand en geïnspireerd raken. Leiderschap dat via autoriteit en dominantie wordt afgedwongen, is in mijn ogen nutteloos. Ik denk dat het daarbij belangrijk is om de afstand te verkleinen. Sta als manager onderaan de piramide, ga niet op de hoogste verdieping zitten, maar juist tussen de mensen. Dan levert u als leidinggevende toegevoegde waarde. Wees eerlijk naar uw medewerkers en verwacht dat ook terug."