 Genomineerden DDMA E-mail Awards 2017 bekend

Coolblue, Marktplaats, Sanoma en Wehkamp genomineerd - Coolblue, Marktplaats, Sanoma en Wehkamp zijn genomineerd voor de award voor beste e-mailcampagne bij de DDMA E-mail Awards. Daarnaast zijn er drie nominaties voor de award voor E-mail M|V van het jaar.



De genomineerde e-mailspecialisten zijn Glen Ikking van Marktplaats, Jochem Veenstra van de VakantieDiscounter en Marjolein Kleiberg van TUI.

Het aantal inzendingen lag dit jaar nog hoger dan vorig jaar, toen al een nieuw record werd gehaald. De jury spreekt van een grote diversiteit in de aangedragen cases.



Persoonlijk en relevant

Juryvoorzitter Frans Reichardt: "We zien dat e-mail persoonlijker en relevanter wordt. Dat kon al langer en nu zien we het ook daadwerkelijk veel meer gebeuren. Er wordt steeds vaker en beter gedacht vanuit de wensen en behoeften van de ontvanger. Bedrijven denken meer vanuit customer journeys en kijken naar meer dan opens, clicks en conversie alleen. Steeds vaker wordt ook de Net Promoter Score (NPS) gemeten en wordt ontvangers van e-mail om feedback gevraagd. Deze bewegingen kunnen ervoor zorgen dat e-mail de komende jaren voor veel bedrijven een van de meest effectieve kanalen voor klantcontact blijft."



Winnaars 2016

Vorig jaar won Floris Regouin (Samsung Benelux) zowel de publieks- als de juryprijs voor beste E-mail M|V van het jaar. Albert Heijn won de juryprijs Beste E-mailcampagne 2016 voor hun Mijn Bonus- campagne en bol.com ging er vandoor met de publieksprijs voor de beste campagne.



Uitreiking E-mail Awards op 15 juni tijdens DDMA Email Summit

De awards worden uitgereikt tijdens de DDMA Email Summit op 15 juni a.s. in de Kromhouthal in Amsterdam. Naast de uitreiking van de awards zijn er sprekers van o.a. Asics, Arsenal, Nike, Returnpath, Suitsupply en NS International en wordt de nieuwste E-mail Benchmark gepresenteerd.



De DDMA E-mail Summit is het grootste congres voor e-mailspecialisten in Nederland en is een initiatief van DDMA en de DDMA commissie E-mailmarketing.