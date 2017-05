 Diversiteit binnen uw bedrijf, zo doet u dat

'Wat de boer niet kent...' geldt ook tijdens sollicitaties - Volledig gelijke behandeling op de werkvloer is vaak nog ver te zoeken. Ook al wordt het belang ervan door harde cijfers ondersteund, echt vlotten wil het nog niet.



Dat heeft te maken met ‘unconscious bias’: uw hersenen nemen een besluit, zonder dat u doorheeft dat het puur op basis van uw sociale achtergrond is genomen. Ook tijdens sollicitatieprocedures worden beslissingen vaak genomen volgens het principe van ‘wat de boer niet kent...’. Anouska Post, Regional Vicepresident Enterprise Corporate Sales bij Salesforce legt uit hoe Salesforce dit aanpakt: "Toen de eerste Europese kolonisten aankwamen in de Verenigde Staten wisten de oorspronkelijke bewoners niet hoe ze zich zouden gaan gedragen. Ze zagen alleen aan de veranderde rimpeling van de golven dat er grote schepen naderden – unconscious bias," aldus Post. "De desastreuze gevolgen voor de ‘indianen’ zijn bekend. Inmiddels kunnen we met kunstmatige intelligentie menselijk gedrag nauwkeurig voorspellen. Dergelijke data bepalen in de nabije toekomst in grote mate het succes van uw merk. Ook klinkklare cijfers tonen het belang van gelijkheid en diversiteit aan. Hoogste tijd om ook op dit vlak te gaan ondernemen."



Gelijkheid en diversiteit: woorden én daden

Gelijkheid en diversiteit worden in de salesteams van Salesforce door de volgende zaken gerealiseerd:



Teamdynamiek

"Bij sollicitatiegesprekken word ik ondersteund door een ‘diversiteitspanel’, dat vanuit diverse disciplines meekijkt welke diversiteit en kwaliteiten een kandidaat bijdraagt,"

Empathisch vermogen

"De grootste succesfactor. Alle salesmedewerkers moeten leren wat klanten en partners daadwerkelijk drijft via één-op-één coaching, rollenspellen en externe communicatie trainingen. Het is een gezamenlijk leerproces, zodat ook het groepsbewustzijn zijn werk doen."

Klantgerichtheid

"Net als gelijkheid en diversiteit onderdeel van onze identiteit – de grondhouding van alle medewerkers," geeft Post aan.

Vrouw voert straks de boventoon

Naast praktijkervaringen tonen ook data de noodzaak van gelijkheid en diversiteit aan. Er is geen houden meer aan de transformatie van onze samenleving, volgens datawetenschapper en publicist Kjell Öström. Hij heeft met behulp van kunstmatige intelligentie heersende demografische trends in kaart gebracht, inclusief de impact ervan op de mens. "Het inwoneraantal van mega-metropool Tokio zal verdubbelen, net als dat van bijvoorbeeld Stockholm. Mannen verlaten steeds vaker de stad en hun plek, ook in het hoger onderwijs, wordt ingenomen door vrouwen. Straks zijn er vooral eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen waarin de vrouw de boventoon voert," zegt Öström. De belangrijkste conclusie van Öström is echter dat de mens kiest voor een nieuwe manier van organiseren: in communities.



Ook klanten willen uw drijfveren zien

De wereld wordt steeds transparanter. "Veel organisaties voelen zich ongemakkelijk bij de roep van burgers om meer openheid. Terwijl er nu allerlei technologie waarmee bestuurders iedereen in hun ecosysteem ongehinderd kunnen laten ‘connecten’ én ze tegelijkertijd helpen bij het oprichten en onderhouden van hun eigen communities. Durf uit te gaan van uw eigen kracht, en die van uw medewerkers in het bijzonder. Business gaat immers steeds meer om wat uw drijfveren zijn, wie u werkelijk bent. Dát is waarom de mens zelf primair verlangt naar gelijkheid en diversiteit. Precies waarom naast uw eigen medewerkers ook steeds meer klanten het van u gaan eisen," besluit Post.