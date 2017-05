 Hybride kantoor cruciaal voor aantrekken toptalent

Kantoor moet voelen als thuis - Met de stijgende werkgelegenheid en het aanstaande afscheid van een grote groep babyboomers is de strijd om toptalent losgebarsten.



Om interessant te blijven voor de nieuwe generatie, moeten organisaties hun achterhaalde organisatiestructuren loslaten, stelt Rick Bomer, salesdirecteur EMEA bij Coalesse. "Alleen met een hybride kantoor kunnen werkgevers tegemoet komen aan de specifieke wensen van elke medewerker."



Grote veranderingen noodzakelijk

De jongste generatie kijkt bij de keuze voor een werkgever vooral naar de organisatiecultuur, de mate van vrijheid en de werkomgeving. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever, dienen organisaties daarom grote veranderingen door te voeren. "De huidige manier van werken is compleet achterhaald," meent Bomer. "Zelfs bij organisaties die ooit het nieuwe werken hebben omarmd, is amper keuzevrijheid. In de praktijk betekent dit namelijk dat je alleen kunt kiezen of je thuis werkt of in een saaie kantoortuin – meer niet. Dat is heel beperkt en ook helemaal niet wat jonge mensen willen. Zij zijn het liefst op kantoor, blijkt uit cijfers van CBS, maar een one-size-fits-all-aanpak met vaste werkplekken biedt hen veel te weinig vrijheid. Daar ligt een taak voor bedrijven."



Macht bij de medewerker

De oplossing ligt in een werkplek die de macht bij de medewerker legt: het hybride kantoor. Dit is een omgeving die dezelfde voordelen biedt als een ‘standaard’ kantoor, zoals de mogelijkheid tot samenwerken, contact met collega’s en uitstekende technologische voorzieningen, en tegelijkertijd als thuis voelt. Het grote verschil is dat de organisatie niet bepaalt waar en hoe mensen moeten werken, maar slechts een omgeving neerzet waarbinnen medewerkers alle vrijheid krijgen en zelf keuzes kunnen maken.

Bomer: "Afhankelijk van de taak of het moment van de dag kan de behoefte van een medewerker verschillen. Of iemand nu wil focussen, brainstormen of gewoon even een andere sfeer nodig heeft, u moet dit allemaal op één plek kunnen bieden. Elke dag is anders. Elke werkzaamheid is anders. Als werkgever is het uw taak daar de ideale omstandigheden voor te creëren. Alleen dan blijft u interessant voor toptalent én houdt u medewerkers betrokken, productief en gezond."



Van standaard naar hybride

Aan de hand van een vloerontwerp laat Coalesse zien hoe organisaties een traditionele ruimte om kunnen zetten in een hybride kantoor dat bijdraagt een het emotionele, cognitieve en fysieke welzijn van medewerkers. De grote hoeveelheid vaste werkstations, de grote vergaderkamers en de kantine maken hierin plaats voor een ‘ecocsysteem van ruimtes.’



Bomer: "U hebt minder vaste werkplekken nodig en juist meer plekken waar mensen kunnen samenwerken. De kantine was eerst alleen maar bedoeld om te eten, nu kan het een informele hub worden waar mensen ook kunnen overleggen. En hoewel mensen graag op kantoor zijn vanwege het contact met collega’s, hebben ze soms ook privacy nodig om zich te kunnen focussen. Concentratieruimtes zijn dan ook onmisbaar. Naast de indeling speelt ook de uitstraling natuurlijk een rol: het gebruik van natuurlijke materialen, de juiste kleuren en diverse vormen maken het kantoor meer menselijk."