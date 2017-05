 Nederlanders ervaren het hoogste werkgeluk van Europa

Werkgeluk is beďnvloedbaar - Uit recent internationaal onderzoek van Effectory blijkt dat Nederlandse medewerkers goed in hun vel zitten van negen tot vijf. We geven onze werkzaamheden, collega’s, leidinggevenden en werk-privé balans ruime voldoendes.



"Werkgeluk wordt niet zozeer bepaald door harde factoren, zoals salaris, secundaire voorwaarden en een goed ingerichte werkplek, maar meer door zachte factoren," vertelt Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory. Jaarlijks voert het bureau de Global Employee Engagement Index uit in 54 landen wereldwijd. "Uit de Europese scores blijkt dat vrijheid in het werk, taken emotioneel goed aankunnen, prettige collega’s, een motiverende leidinggevende en een gezonde werk-privébalans belangrijk zijn. Daardoor voelen mensen zich voldaan na een lange dag presteren."



Scores werkgeluk

Hoe scoort Nederland op deze onderwerpen? De vraag of medewerkers blij worden van hun werk wordt beoordeeld met een 7,5. Het gemiddelde in Europa is een 7,3. We voelen ons bovendien vrij om het werk naar eigen inzicht uit te voeren (7,4 ten opzichte van een 6,9 gemiddeld in Europa) en kunnen ons werk emotioneel goed aan (7,5 ten opzichte van een 7,2 gemiddeld in Europa). De open, gelijkwaardige sfeer op de Nederlandse werkvloer draagt hier in hoge mate aan bij.

Onze collega’s beoordelen we met een 7,0, gelijk aan het gemiddelde in Europa. De leidinggevende wordt minder gewaardeerd, het Europese gemiddelde is een 6,1, Nederland scoort hier met een 6,2 iets boven. Zoomen we tenslotte in op onze werk-privé balans, dan zien we ook hier een ruime voldoende: een 6,9. Het Europese gemiddelde is een 6,6. Onze flexibele werkuren, parttime banen en ouderschapsverlof worden in dit kader gewaardeerd.



Werkgeluk is beïnvloedbaar

"Uit de resultaten blijkt dat we het in Nederland prima doen," besluit Heezen. "Het mooie aan werkgeluk is dat het beïnvloedbaar is door te focussen op de mens achter de medewerker. Veel geld uitgeven aan hoge salarissen of bonussen gaat niet het verschil maken. Luisteren naar de ideeën van medewerkers, hun wensen serieus nemen en waardering uitspreken wél. Dit zijn zaken die een werkgever zonder enorme investeringen kan bereiken en die voor medewerkers een groot verschil maken. Er ontstaat dan een win-win situatie, want organisaties die hoog scoren op werkgeluk, presteren doorgaans beter."