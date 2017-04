 Availability gap is drempel voor digitale transformatie

Bedrijven ervaren kloof tussen wat eindgebruikers vragen en IT kan leveren - 91 procent van de Benelux-bedrijven is bezig met initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Bij twee derde van de bedrijven zijn deze initiatieven al omgevormd tot concrete processen.



Er is bij bedrijven duidelijk een grote drang om te innoveren, zodat ze concurrentievoordeel kunnen behalen. Dit legt een forse druk op bedrijven om 24.7.365-toegang te bieden tot diensten, data en apps, op elk moment en vanaf elke plek. Maar volgens onderzoek door Veeam Software is er een diepe kloof tussen gebruikersverwachtingen en wat de IT-afdeling kan leveren. Dit belemmert de innovatie. 51 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft dan ook aan dat ze last hebben van een availability gap. Deze kloof tussen wat gebruikers nodig hebben en wat IT kan leveren, kost een organisatie tot wel 20,4 miljoen dollar per jaar. Bijna de helft van de respondenten geeft toe dat dit de innovatie beperkt.



Continue toegang

Veeam deed voor het zesde achtereenvolgende jaar onderzoek onder meer dan duizend IT-managers in 24 landen, waaronder ook de Benelux. Het 2017 Veeam Availability Report laat zien dat 65 procent van de Benelux-bedrijven van mening is dat beschikbaarheid (de continue toegang tot diensten) een vereiste is voor digitale transformatie. Echter, de meerderheid heeft het gevoel dat ze hierin belemmerd worden door ongeplande downtime van services door cyberaanvallen, uitval van de infrastructuur of het netwerk, en natuurrampen (serverstoringen die per incident gemiddeld 66 minuten duurden). Hoewel veel organisaties hun transformatie nog aan het plannen zijn of aan het begin ervan staan, zegt twee derde dat het om kritische initiatieven gaat, die erg belangrijk zijn voor het management en voor de verschillende bedrijfsonderdelen.



De kosten van uitval voor de business: meer dan gederfde omzet

Het 2017 Veeam Availability Report laat opnieuw de echte impact zien van downtime op bedrijven. Hoewel de downtimekosten variëren, laten de uitkomsten zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten van downtime voor elke organisatie in deze studie uitkomen op 20,4 miljoen dollar ten opzichte van zestien miljoen dollar vorig jaar.



Downtime en dataverlies

Downtime en dataverlies leiden ook tot veel publiciteit, met gevolgen die moeilijk uit te drukken zijn in financiële cijfers. De studie van 2017 laat zien dat bij bijna driekwart van de bedrijven het klantvertrouwen afneemt. Zestig procent heeft schade ervaren aan zijn merkintegriteit, wat zowel de merkreputatie als de klantretentie beïnvloedt. Kijkend naar interne implicaties, ziet 42 procent van de respondenten een afnemend medewerkersvertrouwen en 33 procent een verschuiving in het toewijzen van projectresources om ‘troep op te ruimen’.



De multicloud toekomst

Het is niet verrassend dat de cloud en de verschillende gebruiksmodellen de manier veranderen, waarop bedrijven omgaan met hun dataprotectie. Het rapport laat zien dat bedrijven de cloud meer en meer zien als een geschikte springplank voor hun digitale agenda. Naar verwachting zullen de investeringen in Software-as-a-Service in de komende twaalf maanden wereldwijd stijgen met meer dan vijftig procent. Bijna de helft van de businessmanagers denkt dat cloudproviders betere servicelevels voor hun bedrijfskritische data kunnen leveren dan de eigen IT-afdeling. Investeringen in Back-up-as-a-Service (BaaS) en Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) stijgen naar verwachting ook naarmate organisaties deze combineren in de cloud.



Beschermingskloof zorgt voor uitdagingen

Verder ervaart 37 procent van de bedrijven een protection gap. Dat is de mate waarin de tolerantie van een organisatie voor dataverlies wordt overschreden door het gebrek aan bescherming van data door IT. Aan verwachtingen op het gebied van uptime wordt consequent niet voldaan door onvoldoende beschermingsmechanismen en beleid. Hoewel Benelux-bedrijven zeggen dat ze slechts 24 minuten per jaar (72 minuten wereldwijd) aan dataverlies kunnen tolereren voor wat betreft ‘hoge prioriteit’-applicaties, laten de resultaten van Veeam zien dat respondenten in de praktijk zestig minuten (127 minuten wereldwijd) aan dataverlies ervaren. Dat is een verschil van bijna een uur. Dit zorgt voor belangrijke risico’s voor elke organisatie.



Nabijheid is cruciaal

"Vandaag de dag is nabijheid cruciaal en consumenten hebben geen enkele tolerantie voor downtime, zij het in de bedrijfsomgeving of in hun persoonlijke situatie," zegt Peter McKay, President en COO van Veeam Software.

"Bedrijven zijn heel sterk gericht op het leveren van de beste gebruikerservaring en of dat lukt, hangt af van beschikbaarheid. Elke vorm van minder dan 24.7.365-toegang tot data of applicaties is onacceptabel. Ons rapport laat echter zien dat continue toegang een waandenkbeeld is. Daarom moeten bedrijven nieuwe vragen stellen op het gebied van transformatieplannen en een andere conversatie starten over de bestaande infrastructuur. Bedrijven staan voor een belangrijke uitdagingen door concurrenten die er wel in slagen deze uptime te realiseren en dat te combineren met de gebruikerservaring."