Koningsdag: toeristen het land in, Nederlanders eruit Hoe populair is Nederland tijdens Koningsdag en meivakantie? - Oranje kleding, grachten vol bootjes en overal vrijmarkten; het is niet gek dat Koningsdag een van de meest geliefde feestdagen van ons land is. Ook toeristen komen massaal naar onze hoofdstad om deze feestelijke dag mee te vieren.



Dit lijkt uit onderzoek van KAYAK.nl naar de oranjegekte in andere landen. Uit het onderzoek blijkt dat:

Duitsers, Spanjaarden en Oostenrijkers de oranjekoorts het flinkst te pakken hebben

Veel Nederlanders de 50ste verjaardag van onze koning ontvluchten; er wordt 35 procent meer gezocht naar vliegtickets met een vertrekdatum vlak vóór Koningsdag

De goedkoopste vliegtickets om last minute Nederland te vermijden naar Kopenhagen (112 euro), Londen (113 euro) en Stockholm (116 euro) zijn Top vijf nationaliteiten die naar Nederland reizen voor Koningsdag

Amsterdam is populairder dan ooit onder toeristen. Maar reizen zij ook speciaal voor Koningsdag af naar Nederland? Uit data van KAYAK.nl blijkt dat tickets naar Amsterdam met als aankomstdatum de dag vóór Koningsdag, tien procent populairder zijn dan dezelfde tickets een week eerder. Het lijkt erop dat toeristen speciaal naar onze hoofdstad afreizen om het kroonjaar van onze koning mee te vieren. En dan zijn het vooral de toeristen uit Duitsland, Spanje en Oostenrijk die ons Koningshuis -of onze manier van feesten- een warm hart toe dragen. Ook Italianen en Fransen kunnen Nederlanders dit jaar tegen het lijf lopen op een vlooienmarkt of bij een poppodium.



Dit zijn de landen die het vaakst naar tickets richting Amsterdam zoeken voor Koningsdag 2017:

Duitsland Spanje Oostenrijk Italië Frankrijk Luxe en middenklasse hotels in Amsterdam meest populair

Reizigers lijken na een lange dag struinen door de stad de voorkeur te geven aan een comfortabele overnachting. In totaal verblijft 40 procent van de reizigers op Koningsdag in een 4-sterrenhotel en 33 procent in een 3-sterrenhotel. Slechts veertien procent kiest voor de meest luxe optie en gaat voor een 5-sterren overnachting. Hoteleigenaren profiteren ook van de stijgende vraag, want een gemiddelde hotelkamer is aanzienlijk duurder rondom Koningsdag, soms wel zeven tot tien procent. Voor een 3-sterrenhotel betalen toeristen gemiddeld 144 euro per nacht rondom Koningsdag en voor een 5-sterrenhotel is het niet vreemd om zelfs 351 euro neer te leggen.

Aantal sterren Populariteit in procent tijdens Koningsdag Gemiddelde prijs per nacht in euro's in april Gemiddelde prijs per nacht in euro's (26-30 april 2017) 1 1 procent 112 113 2 13 procent 102 113 3 33 procent 132 144 4 40 procent 182 183 5 14 procent 328 351

Een derde Nederlanders verkiest citytrip boven Koningsdag

Hoewel buitenlandse toeristen op Koningsdag afkomen, lijken Nederlanders het land juist te ontvluchten door een lang weekend weg te plannen. De afgelopen periode zochten Nederlanders maar liefst 35 procent vaker naar tickets met de vertrekdatum woensdag 26 april (vergeleken met de andere woensdagen in april). Voor wie dit jaar geen zin heeft om zich in oranje kleding te hullen en de uitbundige massa juist wil ontvluchten, zocht KAYAK.nl uit welke bestemmingen het meest populair én last minute het voordeligst zijn. Het IJslandse Reykjavik lijkt de meest favoriete stad voor een citytrip, maar ook zonnige steden als Rome, Barcelona en Lissabon halen de top tien. De goedkoopste tickets scoren citytrippers richting Kopenhagen (gemiddeld 112 euro), Londen (gemiddeld 113 euro) en Stockholm (gemiddeld 116 euro). Hieronder een volledig overzicht van de meest populaire bestemmingen en de gemiddelde prijs van een retourticket:

Meest populaire bestemmingen voor Nederlanders

Plek Bestemming Gemiddelde prijs in euro's voor een retourticket 1 Reykjavik 200 2 Londen 113 3 Rome 170 4 Barcelona 170 5 Malaga 202 6 Lissabon 197 7 Stockholm 116 8 Nice 147 9 Kopenhagen 112 10 Berlijn 122

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland, over het onderzoek: "Nederland is een populaire bestemming onder veel buitenlandse toeristen. Met een open en gastvrije cultuur, is het niet verrassend dat veel reizigers speciaal voor Koningsdag naar Amsterdam afreizen. Gek genoeg zie je onder Nederlanders juist een piek in gezochte tickets naar het buitenland, waarschijnlijk om zo een extra lang weekend te kunnen pakken."

