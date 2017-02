 Cybersecurity vacatures moeilijk vervulbaar

Aantal vacatures voor cybersecurity nam afgelopen twee jaar sterk af - Het gat tussen vraag en aanbod naar banen in de cybersecurity is de afgelopen twee jaar een stuk groter geworden. Dat blijkt uit recente data van Indeed.



Vooral vacatures voor cybersecurity engineers, -consultants en directors zijn moeilijk te vervullen, net zoals vacatures die betrekking hebben op ICT-netwerken.



Safer Internet Day

Vandaag is het Safer Internet Day, een initiatief waarbij wereldwijd meer dan honderd landen stilstaan bij onlinegevaren. Dat is ook iets waar we tegenwoordig steeds meer mee te maken hebben. Uit het jaarlijkse rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) blijkt dat criminelen tegenwoordig steeds vaker een bedreiging vormen voor de digitale beveiliging in Nederland. Ze organiseren zich steeds beter en maken gebruik van geavanceerde digitale aanvalsmethoden. Naast de overheid zijn bedrijven en burgers hiervan in toenemende mate het slachtoffer.



Toenemende dreigingen

"In 2016 waren er toenemende reële cyberdreigingen, maar dat uit zich niet in het aantal vacatures voor cybersecurityprofessionals," zegt Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed. "De afgelopen twee jaar is het aantal vacatures op Indeed zelfs met 28,7 procent afgenomen. Er is overigens wel vraag naar deze banen, want het aantal werkzoekenden voor deze functies steeg in dezelfde periode met 51,4 procent. "Ondanks dat de vraag naar een baan in de cybersecurity steeg, werden vacatures van een aantal functies amper aangeklikt. Vooral cybersecurity engineers, -consultants en directors blijken moeilijk te vinden. Een vacature voor engineer werd maar in 18,9 procent van de gevallen aangeklikt, die van consultant in 28,6 procent en die van director in 42,7 procent. Vacatures voor hackers zijn met een clickrate van 95,5 procent daarentegen wel populair.



Netwerkbanen

Verder blijkt uit de data dat er gebrek is aan interesse voor banen op het vlak van ICT-netwerken, zoals de aanleg en het onderhoud ervan. Dat is opvallend, want bedrijven blijken wel te zoeken naar zulke profielen. In 2016 nam de vraag voor deze gespecialiseerde ICT-functies toe met 33,9 procent en banen op applicatievlak stegen met 13,6 procent. Ook naar chief information security officers (184,5 procent), administrators (133,8 procent) en hackers (45,6 procent) viel er een stijging te noteren, terwijl er een daling was in de vraag naar cyber security directors (4,6 procent) en auditors (44,9 procent), en naar banen op identiteits- en risicovlak (respectievelijk 19,4 procent en 50,9 procent).



Opvallend

Hoewel de digitale veiligheid in Nederland steeds vaker in gevaar lijkt te zijn, is het dus opvallend dat de vraag naar bepaalde cybersecurityfuncties niet toeneemt. Poos: "Dit kan te maken hebben met verschillende factoren. Het kan zijn dat er te hoge eisen worden gesteld aan cybersecurityprofessionals. Met name in de IT zijn niet-standaard-cv’s van belang. De focus ligt dan minder op de formele kwalificaties, zoals een diploma in bijvoorbeeld programmeren, maar meer op daadwerkelijke praktijkervaring. Functieomschrijvingen moeten deze eisen zo concreet en zo duidelijk mogelijk weerspiegelen." Daarnaast zijn er, behalve de Cyber Security Academy van NCSC, weinig opleidingen in Nederland, die speciaal zijn ingericht om cyberspecialisten op te leiden. Dit kan ertoe leiden dat er weinig geschikte kandidaten voor de functies beschikbaar zijn. Ook hier zal dan ook meer in geïnvesteerd moeten worden.