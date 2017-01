39,9 procent meer ICT vacatures in Groningen - Gedurende het laatste kwartaal van 2016 zijn er 7,7 procent meer ICT vacatures geplaatst, in vergelijking met het derde kwartaal van 2016. Dit constateert iSense ICT Professionals in haar ICT arbeidsmarkt kwartaalrapportage.



In het laatste kwartaal van 2016 stak de maand november met kop en schouders boven oktober en december uit. In november werden maar liefst 23.199 ICT vacatures geplaatst, dit is het hoogste aantal vacatures dat iSense heeft gesignaleerd in heel 2016. Wanneer de aantallen van het vierde kwartaal van 2016 worden vergeleken met het vierde kwartaal van 2015, zien we verschil. Ten opzichte van 2015 zijn er namelijk 14,6 procent meer ICT vacatures online geplaatst. Gedurende heel 2016 zijn er maar liefst 217.333 unieke ICT vacatures. Dit is 10,3 procent meer dan in heel 2015.



21 procent meer vacatures voor ERP consultants

Waar analisten tot Q3 2016 veelgevraagd waren en - in vacatures - een opwaartse trend lieten zien, daalt het aantal geplaatste vacatures nu fors (-21,8 procent). Ook database beheerders (-12,6 procent) zijn minder gevraagd. De top drie stijgers zijn grote stijgers te noemen. ERP Consultants (+21,0 procent), PHP programmeurs (+18,8 procent) en applicatiebeheerders (+17,8 procent) hoeven allen niet zonder werk te zitten.



39,9 procent meer ICT vacatures in Groningen

In de vorige ICT Arbeidsmarktrapportage signaleerde iSense een stijging in het aantal ICT vacatures in de provincies Utrecht en Overijssel. Deze groei zet zich alleen voort in Utrecht. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2016 steeg, in het vierde kwartaal het aantal ICT vacatures met nog eens zestien procent. In Overijssel werd een lichte daling geconstateerd. Een andere daler is Flevoland, daar daalde het aantal vacatures met vier procent.

Ten opzichte van vorig jaar werden in Q4 2016 in bijna elke provincie meer vacatures online geplaatst. Provincies die eruit springen zijn Groningen (+30.6 procent), Friesland (+26,0 procent) en Utrecht (+16,0 procent). De enige provincie waar minder vacatures werden geplaatst is Flevoland (-7.3 procent).