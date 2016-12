 Financiële markt werkt binnen vijf jaar volledig online samen met klant

Goed voornemen financiŽle sector: meer online samenwerken - 51 procent van de professionals uit de financiële markt verwacht dat hij binnen nu en vijf jaar volledig online kan samenwerken met klanten. Tien procent denkt dit al binnen nu en een jaar te kunnen doen.



Zestien procent is wat meer afwachtend: deze groep denkt over vijf tot tien jaar hun samenwerkingsproces met de klant volledig te digitaliseren. Deze conclusies zijn gebaseerd op onderzoek dat Hyarchis heeft uitgevoerd. De resultaten zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Missie online samenwerken’.



De toekomst

Hoe kijkt de financieel professional eigenlijk verder nog naar de toekomst als het gaat om online samenwerken met klanten? Het percentage dat absoluut niet online wil samenwerken in de toekomst is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. Toen gaf tien procent nog aan dit niet te willen, dit jaar is dat nog maar vier procent.

Serge Leclercq, Account Director bij Hyarchis: "Het is goed om te zien dat professionals uit de financiële wereld online samenwerken met klanten op hun lijstje met goede voornemens voor 2017 hebben staan. Binnen nu en vijf jaar volledig online samenwerken is een ambitieuze, maar zeker een haalbare doelstelling. Snel beginnen met het automatiseren van processen is dan wel noodzaak. Immers, het gaat niet alleen om processen aan de frontoffice. Alleen als mid- en backoffice worden meegenomen, is volledig online samenwerken écht haalbaar. En hoe eerder u daaraan begint, hoe groter de kans dat het online samenwerken in het DNA van de organisatie wordt opgenomen!"



Meer onderzoeksresultaten zijn te vinden in het rapport ‘Missie online samenwerken’.