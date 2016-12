 Nederlanders angstiger voor cybercrime dan fysieke misdaad

Bewustwording is de basis om cybercrime terug te dringen - Maar liefst 57 procent van de Nederlanders verwacht eerder slachtoffer te worden van cybercrime dan van een fysieke misdaad. Dit blijkt uit onderzoek van BIT.



58 procent van de Nederlanders vindt het waarschijnlijker dat een cybercrimineel de bankgegevens achterhaalt dan dat een inbreker het huis binnendringt (42 procent). Tevens verwacht de meerderheid (80 procent) de gestolen portemonnee eerder terug dan dat een cybercrimineel de kwaadwillig verwijderde bestanden terugzet (twintig procent). Hoewel Nederlanders angstig zijn voor cybercrime, gaat een derde er bij de aankoop van een nieuw device ten onrechte vanuit dat de beveiliging al geregeld is.



Privacygevoelige data verspreiden

Uit het onderzoek blijkt ook dat er via allerlei wegen geprobeerd wordt om persoonlijke informatie te achterhalen. 71 procent van de ondervraagden is door een onbekend persoon gevraagd naar privacygevoelige informatie en 36 procent heeft deze vraag telefonisch gekregen. Meestal gaat dit gepaard met de melding dat er een prijs of korting te verkrijgen is. Hoewel slechts drie procent van de Nederlanders bereid is om via de telefoon of e-mail privacygevoelige informatie te delen met een onbekende, staat maar liefst een kwart van de Nederlanders open om informatie achter te laten op onbekende websites. Om kans te maken op een prijs of korting, delen Nederlanders vooral e-mailadres (56 procent), voor- (47 procent) en achternaam (39 procent) en woonplaats (38 procent).



Privacy is een groot goed

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT over de resultaten: "Privacy is een groot goed. Het is voor consumenten en bedrijven een nachtmerrie als data op straat komt te liggen. Opvallend is dat maar twintig procent van de Nederlanders de kwaadwillig verwijderde bestanden terugverwacht, terwijl het verdienmodel van cryptolockers juist geënt is op het terugzetten van bestanden na de betaling. Het percentage geeft gelukkig wel aan dat Nederlanders cybercrime serieus nemen. Verrassend is het dus wel dat privacygevoelige informatie nog vaak wordt gedeeld. Hoe meer privacygevoelige informatie met de buitenwereld gedeeld wordt, hoe groter de kans dat kwaadwillenden hier misbruik van maken. Hoewel u niet alles zelf in de hand hebt, is bewustwording de basis om cybercrime terug te dringen."



Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in het onderzoeksrapport ‘Internet eigenwijs’.