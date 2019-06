  Wat leert Maarten van der Weijden ons over doelen stellen?

Maarten van der Weijden onderneemt opnieuw een poging om de Friese Elfstedent ocht te zwemmen. Vindt u dat uw doelen altijd realistisch moeten zijn of durft u het (bijna) onmogelijke te dromen? Morgen zal Maarten van der Weijden een tweede poging ondernemen om de Friese Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Zal hij het deze keer halen? Niemand die het nog weet, maar in ieder geval heeft hij zich niet laten ontmoedigen door het resultaat van afgelopen jaar.



Maarten van der Weijden durft de lat opnieuw hoog te leggen voor zichzelf. Hij laat zich niet demotiveren door mensen die zijn voornemen wellicht onrealistisch vinden. En dat is goed. Het zijn immers juist gedurfde voornemens die leiden tot uitzonderlijke resultaten. Dit is een van de uitgangspunten die ik verder heb uitgewerkt in mijn boek: Doe niet zo moeilijk, de kunst van het relativeren. Als doelen per se realistisch moeten zijn, bestaat het gevaar dat ze naar beneden worden bijgesteld om ze maar te kunnen behalen. Maar onrealistisch wil helemaal niet zeggen: onmogelijk. Ga dus gerust voor het maximale, maar laat u niet frustreren als de resultaten anders uitpakken dan u had gewenst. In tegenstelling tot wat het SMART principe ons dicteert, mogen doelen best onrealistisch zijn. Of uw doelen werkelijk onrealistisch waren weet u feitelijk pas achteraf. Vaak blijkt er meer mogelijk dan u denkt. Laat dat uw uitgangspunt zijn. Zorg er dan wel voor dat u zich niet laat ontmoedigen als de resultaten tegenvallen.



In het bedrijfsleven wordt vaak beweerd dat doelen realistisch moeten zijn, maar realistische doelen zijn beperkend en weinig gedurfd. Vergelijk de volgende uitspraken maar eens:



1. Stel realistische doelen!

2. Durf te dromen!



Deze populaire stellingen spreken elkaar tegen. Wilt u het verschil maken, durf dan uw lat nét een stuk hoger te leggen dan de verwachting dicteert. Bij elke opzienbarende uitvinding in de geschiedenis waren er mensen die riepen dat het niet mogelijk was: het doel was in hun ogen onrealistisch! Toch bleven anderen dromen en pogingen ondernemen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Voordat het de gebroeders Wright lukte om een vliegtuig in de lucht te houden, hebben ze heel wat mislukte pogingen ondernomen. De critici schudden hun hoofd: onrealistisch! Hetzelfde gold ook voor de landing op de maan en het ontdekken van Amerika. De pioniers werden echter niet afgeremd door de twijfelaars. Ook sporters leggen de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger. En juist daardoor behalen ze resultaten die eerder als onrealistisch werden gezien. De pogingen van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmenzijn daarvan ook een mooie illustratie.



Op 18 augustus 2018 ondernam Maarten zijn eerste poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Zijn doel was deze zwemtocht van bijna tweehonderd kilometer langs de elf steden in Friesland te volbrengen. Hij heeft dit doel uitein­delijk niet behaald, maar hij legde wel honderddrieënzestig van de in totaal tweehonderd kilometer af. En dat leverde uiteindelijk 4,3 miljoen euro op voor zijn strijd tegen kanker. Wat een fantastisch resultaat!. Zou hij dit resultaat ook behaald hebben als hij zich een ‘realistisch’ doel had gesteld van bijvoorbeeld negen steden? Waarschijnlijk niet! Juist zijn geloof in de mogelijkheid, het vertrouwen in zichzelf, zijn bereidheid om zich helemaal te geven en zijn volharding, hebben het mogelijk gemaakt om dit te doen. Zou hij zich ongelukkig hebben moeten voelen omdat zijn doel niet behaald was? Nee, zijn doel was een gedurfd uitgangspunt. En hij heeft zich niet laten frustreren door de resultaten. Als doelen realistisch moeten zijn, bestaat het gevaar dat ze naar beneden worden bijgesteld om ze maar te kunnen behalen. Maar dat heeft Maarten niet gedaan.



Morgen zal Maarten van der Weijden dus opnieuw een poging ondernemen om de Elfstedentocht te zwemmen. Of hij dit nu haalt of niet, we kunnen veel van hem leren. Hij verstaat immers de kunst om doel en resultaat van elkaar los te koppelen: streven naar het hoogst mogelijke doel, en niet gefrustreerd te raken als het resultaat anders uitpakt. Aan het resultaat kun je immers niets meer veranderen. Geniet ervan als dat goed is. Leer ervan als het tegenvalt. En durf opnieuw (schijnbaar) onrealistische doelen te stellen. Tegenslagen hoeven u niet van slag te brengen. U doet wat u kunt en u laat u niet ontmoedigen als de resultaten anders uitpakken.



