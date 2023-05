 40 procent zegt dat ChatGPT-regelgeving ontbreekt op hun werkvloer

Richtlijnen ontbreken te vaak - Bijna 40 procent van de Nederlanders geeft toe dat er geen richtlijnen of regels zijn op het werk als het gaat om het gebruiken van generatieve AI tools zoals ChatGPT. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Kaspersky onder 1000 Nederlandse respondenten. In combinatie met een groot deel (36 procent) dat zijn werkgever of leidinggevende niet informeert over het gebruik van ChatGPT op het werk, is het een grote prioriteit geworden om de privacy van gegevens en de verificatie van de inhoud aan te pakken.



ChatGPT is in een ongekend snelle tijd razend populair geworden. De tool bereikte binnen vijf dagen een miljoen gebruikers en passeerde in ongeveer twee maanden de grens van honderd miljoen bezoekers. Vanwege de vele functionaliteiten, van het bedenken van concepten tot aan het controleren van stukken tekst, is de tool ook erg handig om op het werk te gebruiken. Kaspersky onderzocht daarom of en hoe Nederlanders ChatGPT gebruiken op hun eigen werkplek.



Richtlijnen ontbreken te vaak

Maar liefst 38 procent van de respondenten geeft aan dat regels en richtlijnen ontbreken als het gaat om het gebruik van generatieve AI tools als ChatGPT op het werk. Ook al zegt de ruime meerderheid (62 procent) dat er wel regels bestaan, toch geeft meer dan een kwart (26 procent) van de respondenten toe dat deze niet duidelijk of uitgebreid genoeg zijn. Verrassend genoeg is bijna een vijfde (achttien procent) van mening dat regels of richtlijnen niet nodig zijn, wat ertoe kan leiden dat ChatGPT wordt misbruikt vanwege privacy- en transparantieproblemen.

Meer dan een derde (36 procent) van de ondervraagden geeft namelijk aan dat zijn/haar leidinggevende helemaal niet op de hoogte is van het gebruik van ChatGPT op de werkvloer. Alhoewel het merendeel (64 procent) wel de leidinggevende informeert, vertelt 21 procent niet voor welke taken ChatGPT wordt gebruikt. Bijna een op de vijf (negentien procent) vindt het zelfs niet belangrijk of relevant om de leidinggevende in te lichten.

Jornt van der Wiel, Senior Security Researcher bij Kaspersky: "De ontwikkelingen op het gebied van AI zoals ChatGPT gaan razendsnel. Met elke technologische ontwikkeling die zo snel gaat is het erg belangrijk om te blijven letten op hoe je het veilig kan gebruiken. Bekend is dat output van ChatGPT niet altijd klopt, wat ervoor kan zorgen dat desinformatie snel gedeeld wordt, met alle gevolgen van dien. Om die reden is het belangrijk om open te communiceren over je gebruik van tools zoals ChatGPT tegenover je werkgever of leidinggevende. Voor de werkgever is het op zijn beurt belangrijk dat er zo snel mogelijk richtlijnen en regels worden opgesteld zodat werknemers, wanneer zij dat mogen en kunnen, veilig gebruik kunnen maken van AI tools."