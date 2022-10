 De Metaverse: wat kan je er eigenlijk mee?

Vier suggesties hoe je als bedrijf de metaverse kan inzetten - ‘De Metaverse’: het zou de ‘Next Big Thing’ moeten worden. Sterker nog, de wereldwijde metaverse-markt werd in 2022 op meer dan $100 miljard geschat en zal naar verwachting tegen 2029 met $1,528 zijn gegroeid. Ondanks het feit dat de metaverse zich nog in een vroeg stadium bevindt en in opkomst is, is het niet onverstandig als je als bedrijf vast gaat voorsorteren voor een plek binnen de digitale ruimtes.



De metaverse heeft namelijk hoge potentie als het gaat om klantenbetrokkenheid, nieuwe ervaringen voor én van werknemers, nieuwe inkomstenkanalen en efficiëntere bedrijfsvoering door middel van training en samenhangende omgevingen. Tweedehands autobedrijven kunnen bijvoorbeeld potentiële klanten naar hun eigen metaverse brengen zodat zij een nieuwe auto ‘van dichtbij’ kunnen zien in plaats van in 2D. Dit maakt het zeker waard om uit te zoeken hoe de componenten van de metaverse werken en ze toe te passen op de zakelijke kansen van vandaag.



Vier suggesties voor je bedrijfsvoering

Duncan Roberts, Senior Manager bij Cognizant, geeft vier suggesties die baat kunnen hebben voor jouw bedrijfsvoering:

Sterkere klantrelaties opbouwen

Gartner schat dat in 2026 ongeveer 25 procent van de mensen zeker een uur per dag in de metaverse zal spenderen. Dit biedt de kans voor bedrijven om deze potentieel nieuwe klanten te ontmoeten binnen toekomstige platformen. Met het gebruik van VR/AR is het makkelijker om voorlichting en informatie te geven. Gebruikers krijgen op deze manier een concreet idee van aanraking, gevoel en schaal. Hoe passen meubels bijvoorbeeld in hun huis, of hoe groot is de nieuwe auto die je op het oog hebt daadwerkelijk? De metaverse maakt het ontdekken van nieuwe producten een driedimensionale ervaring.

Bedrijven willen duurzamer en sociaal verantwoordelijker aan de slag, maar dat soort informatie weergeven kan lastig zijn. Met behulp van de metaverse kan informatie over de herkomst van producten en de ecologische voetafdruk visueel gepresenteerd worden, bijvoorbeeld door gebruikers in de metaverse producten te laten scannen. Zo kunnen bedrijven laten zien welke stappen zij maken en zichzelf neerzetten als leiders op het gebied van milieu en maatschappij.

Voor thuiswerkende medewerkers kan de metaverse ook zeer nuttig zijn. Bedrijven kunnen hun personeel op afstand ondersteunen met trainingen en sociale interactie. Zo kunnen werknemers in de metaverse experimenteren met digital twins, een virtuele weergave van een object of systeem, en die kennis in de fysieke wereld toepassen. Denk dan aan het inrichten van ruimtes op werkelijke schaal in de metaverse voordat het in de fysieke wereld plaatsvindt. Daarnaast zijn trainingen meer diepgaand en kunnen ze opnieuw ‘afgespeeld’ worden. Op afstand werken in de metaverse heeft dus talloze voordelen.

Het visualiseren van gegevens op locatie en toegang tot informatie verbetert de productiviteit. Denk hierbij aan real-time onderhoudscontrole met de hulp van augmented reality of het beschikbaar stellen van montage-instructies op de apparatuur zelf. Zo kan iemand die moet helpen vanaf een afstand met digital twins zien wat er mis is met het specifieke apparaat dat een probleem heeft. Op deze manier kan de gebruiker direct aanwijzingen krijgen om het te repareren.

Het enige wat nu nog belangrijk is om te weten: waar te beginnen? De metaverse is nog flink in ontwikkeling, maar als bedrijf kan je alvast de nodige voorbereidingen treffen. Denk aan het volgende:

Identificeer welke problemen je zou kunnen oplossen of welke voordelen te behalen zijn door meeslepende augmented reality-ervaringen in te zetten Laat individuele oplossingen voor wat het is, en maak juist gebruik van bestaande ecosystemen en platformen Denk aan de schaalbaarheid, en hoe elk metaverse-component gaat samenwerken met de andere componenten om juist die ervaringen te creëren die je wilt bieden als bedrijven En bovenal: houdt het allerhoogste niveau aan van privacy, veiligheid en ethiek. De metaverse staat nog in zijn kinderschoenen, en in dit vroege stadium is het het perfecte moment om juist die belangrijke pilaren extra aandacht te geven.

