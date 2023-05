 IT-professionals dringen bij overheid aan om kennisniveau AI op te krikken

AI belangrijkste technologie in tien jaar - Bijna driekwart van de IT-professionals (71 procent) vindt dat de Nederlandse overheid beter op de hoogte moet zijn van Artificial Intelligence (AI) en alle ontwikkelingen hieromheen. Dit blijkt uit onderzoek van technologieconsultant NTT DATA onder ruim 500 IT-professionals. Wat hier mogelijk aan ten grondslag ligt, is dat 38 procent denkt dat AI ons leven totaal gaat veranderen.



IT-professionals kijken met een positieve blik naar de toekomst van AI. Zo is ruim één op de drie (37 procent) van mening dat AI dé technologie is die de grootste bijdrage aan een nieuw tijdperk binnen de IT-sector levert. Daarnaast verwacht 36 procent van de IT-professionals dat het over tien jaar de belangrijkste technologie op zakelijk vlak is. Volgens de IT-professionals komt dat omdat AI tegen die tijd de meest gebruikte technologie is (29 procent) en dat er dan het meeste geld aan wordt uitgegeven (29 procent). IT-professionals zijn dus zeer enthousiast over deze technologie. Slechts drie procent van hen denkt dat AI snel gaat verdwijnen.



IT-professionals lyrisch over AI

Berend ten Wolde, Director Industry Nederland bij NTT DATA: "Er zijn veel nieuwe technologieën die je als organisatie kunt uitproberen en implementeren. AI steekt hier volgens het onderzoek met kop en schouders bovenuit. IT-professionals zijn er lyrisch over, ondanks de gevaren, bijvoorbeeld met betrekking tot privacy of hacken, die steeds vaker worden aangehaald. Daar komt waarschijnlijk ook de kritische noot richting de overheid vandaan. De overheid moet ervoor zorgen dat het bedrijfsleven goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en eventuele gevaren die technologieën met zich meebrengen. Dit geldt ook voor AI. Neem hier als IT-afdeling ook een sleutelrol in. Denk eerst goed na wat de technologie voor jouw organisatie kan opleveren en wat mogelijke nadelen of gevaren zijn. Ga vervolgens met collega’s in gesprek over de voordelen en informeer hen over de mogelijkheden. Neem eventuele twijfels en angsten serieus en bagatelliseer deze niet. Zo zorg je ervoor dat een nieuwe technologie in de gehele organisatie wordt geaccepteerd."