 Belangstelling voor expertise AI vertienvoudigd in Nederland

Strategie social media schuift op naar short-form video content - Nederlandse organisaties hunkeren massaal naar expertise rondom het gebruik van AI tools. Dat blijkt uit een analyse van Fiverr, resulterend in de Business Trends Index met alle populaire zoekopdrachten van de afgelopen zes maanden. Onder de miljoenen zoekopdrachten op het platform is de vraag naar AI-diensten, die in Nederland is vertienvoudigd, de grootste stijger in de afgelopen zes maanden.



Nu bedrijven zich bewust zijn van nieuwe mogelijkheden om vooruitgang te boeken via artificial intelligence, zijn de zoekopdrachten naar AI-gerelateerde diensten op Fiverr explosief gestegen. Met behulp van experts onderzoeken organisaties manieren om AI te integreren in hun werkzaamheden. Zo is bijvoorbeeld het aantal zoekopdrachten rondom "ChatGPT" sinds de afgelopen zes maanden vergelijkbaar met zoekopdrachten met betrekking tot "Facebook" en "Instagram".

Groei van AI op Fiverr

- AI art: +4.270 procent

- AI: +1.550 procent



De snelle ontwikkelingen rondom AI zijn enorm interessant, stelt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de wereldwijde b2b-marketing van Fiverr. "De verschuivingen in de wereld van de technologie, gekoppeld aan een onzekere economie, hebben bedrijven op de proef gesteld. Hier ligt een sleutelrol weggelegd voor freelancers om organisaties op gang te helpen."

"Het vergt veel kennis en tijd om een tool de juiste vraag te stellen. Pas als de menselijke input goed is, komt er bruikbare output uit. Haal daarom expertise in huis," vervolgt De Lange. "Wees niet bang: AI is nog lang niet klaar om alle taken van ons over te nemen. Gebruik het in je voordeel. Deze tools kunnen bijvoorbeeld helpen met het schrijven van teksten, waardoor jij weer tijd over hebt voor andere prioriteiten, maar vertrouw niet blindelings op de uitkomst."



Short video domineert social media strategie

Fiverr ziet ook een aardverschuiving op het gebied van social media. Uit de Business Trends Index blijkt dat bedrijfsleiders en marketeers meer zoeken op zogeheten short-form video. Dit voornamelijk vanwege de groei van TikTok, dat de markt heeft ontwricht met korte video’s. De korte filmpjes zijn zo populair geworden dat andere sociale platforms zoals Youtube en Instagram hun eigen korte videofuncties hebben gecreëerd.

De Lange: "Door de enorme prikkels die consumenten online krijgen, wordt het steeds lastiger om hun aandacht vast te houden. Korte video’s zijn daarop het antwoord. Deze shorts zijn uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van merken. Maar door de overvloed aan content is dat enorm moeilijk. Om toch te profiteren van de potentie en de exposure, wordt er veel gezocht naar scriptschrijvers, voice overs en editors."



Groei van short video op Fiverr

YouTube video script writer: +1.604 procent

YouTube voice over: +1.077 procent

TikTok ads: +846 procent