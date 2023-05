 Personeelsverloop verergert dataverlies bij Nederlandse bedrijven

CISO gelooft dat het vertrek van werknemers uit het bedrijf heeft bijgedragen aan het verlies van data - Proofpoint publiceert zijn jaarlijkse Voice of the CISO-rapport, waarin de belangrijkste uitdagingen, verwachtingen en prioriteiten van Chief Information Security Officers (CISO's) zijn onderzocht. 58 procent van de Nederlandse CISO's verwacht in de komende twaalf maanden een cyberaanval op hun bedrijf. Dit percentage is aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 28 procent van de CISO’s zich zorgen maakte.



De huidige mate van angst doet denken aan 2021 toen 56 procent van de CISO's geloofde dat een cyberaanval onvermijdelijk was. Opvallend is dat CISO's zich ook minder voorbereid voelen om een gerichte cyberaanval het hoofd te bieden. Dit jaar voelt 59 procent van de CISO's zich onvoorbereid, terwijl dit vorig jaar nog 53 procent was. Hoewel dit een stijging is, is het nog steeds een verbetering ten opzichte van 2021, toen maar liefst 81 procent van de CISO's zich onvoorbereid voelde.

Bedrijven wereldwijd hebben de chaos van de afgelopen twee jaar grotendeels overwonnen, maar de gevolgen van het personeelsverloop houden aan, verergerd door de recente golf van massaontslagen. 82 procent van de CISO's wereldwijd zegt dat vertrekkende werknemers een rol hebben gespeeld bij dataverlies. Hoewel 63 procent van de beveiligingsleiders in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met verlies van gevoelige informatie, is 60 procent van mening dat zij over voldoende databescherming beschikken.



Wereldwijde trends

Het "2023 Voice of the CISO"-onderzoek is gebaseerd op enquêtes onder meer dan 1.600 CISO's bij middelgrote tot grote bedrijven wereldwijd in verschillende sectoren. In het eerste kwartaal van 2023 zijn per regio 100 CISO's ondervraagd in zestien landen: Nederland, VS, Canada, VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, VAE, KSA, Australië, Japan, Singapore, Zuid-Korea en Brazilië.

Het onderzoek bespreekt wereldwijde trends en regionale verschillen rond drie centrale thema's: de bedreigingen en risico's waarmee CISO's dagelijks worden geconfronteerd; de impact van werknemers op de cybersecurity van bedrijven; en de verdediging die CISO's opbouwen, vooral nu beveiligingsbudgetten onder druk komen te staan als gevolg van de economische crisis. Het onderzoek meet ook in hoeverre er overeenstemming is tussen beveiligingsleiders en hun directies en onderzoekt ook hoe hun relatie de beveiligingsprioriteiten beïnvloedt.

"Veel CISO's zijn niet meer zo zeker als ze eerder waren, toen ze na de chaos van de pandemie dachten dat alles weer rustig zou worden. Nu ze terug zijn in de normale gang van zaken, hebben ze minder vertrouwen dat hun bedrijf zich tegen cyberrisico’s kan verdedigen," aldus Andrew Rose, resident CISO bij Proofpoint. "Het 2023 Voice of the CISO-rapport laat zien dat het voor CISO's steeds moeilijker wordt om hun werknemers te beschermen en data te beveiligen. Daarnaast worden zij ook persoonlijk getest, met hogere verwachtingen, burnout en onzekerheid over persoonlijke aansprakelijkheid als gevolg. Gelukkig geeft de verbeterende relatie tussen beveiligingsleiders en bestuursleden ons hoop en zal deze samenwerking bedrijven helpen om de nieuwe uitdagingen van dit jaar en de jaren die volgen het hoofd te bieden."



De Nederlandse resultaten van Proofpoint's 2023 Voice of the CISO-rapport zijn onder andere:

Het verlies van gevoelige data wordt verergerd door personeelsverloop: 41 procent van de Nederlandse beveiligingsleiders gaf aan de afgelopen twaalf maanden te maken te hebben gehad met een verlies van gevoelige data, en daarvan was 80 procent het ermee eens dat het vertrek van werknemers uit het bedrijf heeft bijgedragen aan het verlies. Ondanks deze verliezen is 54 procent van de Nederlandse CISO's van mening dat zij voldoende maatregelen hebben om hun data te beschermen.

"Beveiligingsleiders moeten standvastig blijven in het beschermen van hun mensen en data, een taak die steeds moeilijker wordt nu insiders een belangrijke veroorzaker van gevoelig dataverlies blijken te zijn," zegt Mark-Peter Mansveld, Vice President, Northern Europe, Middle East & Israel bij Proofpoint. "Als de recente aanvallen een indicatie zijn, staat CISO's een nog zwaardere taak te wachten, vooral gezien de onzekere beveiligingsbudgetten en de nieuwe werklast. Nu hun zorgen weer toenemen, moeten CISO's ervoor zorgen dat zij zich richten op de juiste prioriteiten om hun bedrijven in de richting van cyberweerbaarheid te bewegen."



Het volledige Voice of the CISO 2023-onderzoek is hier te downloaden.