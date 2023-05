 IWG: Het kantoor is niet dood, forenzen wel

77 procent van de werknemers zegt dat een werkplek dichter bij huis een must is voor hun volgende baan - Tijd kwijt zijn aan reizen is iets van weleer, vanuit praktisch oogpunt maar ook als milieuoverweging. Mensen willen graag op kantoor werken, maar zijn het forenzen beu. IWG ziet de vraag naar professionele werkplekken buiten de Randstad toenemen. Bijkomend voordeel van dichtbij huis werken, betekent bovendien dat de CO2-uitstoot aanzienlijk kan verminderen.



Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Arup in opdracht van IWG.

Uit onderzoek van IWG/ Global Workplace Analytics:

• 77 procent van de werknemers zegt dat een werkplek dichter bij huis een must is voor hun volgende baan

• Bijna de helft zegt dat ze hun baan zouden opzeggen als ze vijf dagen per week naar kantoor zouden moeten gaan

• Werknemers kiezen vier keer vaker voor een kantoor dicht bij huis dan voor afreizen naar een stadscentrum



Waar mensen wonen, daar wordt gewerkt

Waar het voorheen vanzelfsprekend was om ‘gewoon’ naar kantoor te gaan, is dat vandaag allang niet meer de standaard. Michiel Biermans, Real Estate Director Nederland bij IWG: "Op dit moment staat 55 procent van alle IWG flexkantoren in Nederland buiten de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dat aandeel zal de komende jaren alleen maar groeien, denk bijvoorbeeld aan steden als Dordrecht, Woerden, Ede en Venlo, omdat IWG investeert in professionele, flexibele werkplekken in de buurt van waar mensen wonen en dus ook meer steden buiten de G5. Steeds meer mensen omarmen hybride werken en verdelen hun tijd tussen werken op het hoofdkantoor, thuis en een professionele werkplek of flexkantoor in de buurt van waar zij wonen. Ook werkgevers zien er het voordeel van in en is het thema onderwerp van gesprek in de boardroom."



Dagelijks forenzen betekent grote ecologische voetafdruk

Bijkomend voordeel van dichter bij huis werken, betekent bovendien minder files en ook minder CO2-uitstoot. Uit het nieuwe onderzoek van IWG blijkt dat dichter bij huis werken de CO2-uitstoot aanzienlijk kan verminderen. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft het onderzoek reducties tot 70 procent in Manchester en 87 procent in Los Angeles aangetoond. Dagelijks forenzen naar kantoren in het stadscentrum heeft de grootste ecologische voetafdruk van alle manieren van werken.