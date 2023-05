 Werving heeft grote prioriteit bij overheid; grote mismatch tussen wervingsstrategie en wensen potentiële medewerkers

Laagdrempelig kennismaken zit er voor sollicitanten bij overheidsinstelling niet in - Voor HR-professionals en leidinggevenden binnen de overheid heeft werving en selectie dit jaar de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit de HR-benchmark van Visma | Raet. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 167 werkenden en 73 HR-professionals en bestuurders binnen overheidsorganisaties. Bijna de helft (45 procent) zegt dat hun organisatie meer aandacht wil besteden aan het aantrekken van talent. Nog eens 21 procent wil meer aandacht geven aan de sollicitatieprocedure.



Dat er meer aandacht komt voor de sollicitatieprocedure lijkt een goede ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er nu nog een discrepantie zit tussen waar HR-professionals werven en waar potentiële medewerkers graag zoeken naar vacatures.



Discrepantie tussen nu bewandelde weg en gewenste route

Bij het zoeken naar potentiële medewerkers voor overheidsorganisaties zetten HR-professionals het meest in op de volgende kanalen:

Eigen website (82 procent)

Algemene vacaturewebsites (72 procent)

Social media (54 procent) Werkenden bij de overheid komen juist het liefst via de volgende kanalen aan een nieuwe baan:

Algemene vacaturewebsites (55 procent)

De website van een bedrijf (46 procent)

Via medewerkers die er al werken (referral) (37 procent) Opvallend is dus dat sociale media geen onderdeel zijn van de voorkeurskanalen van werkenden. Slechts 17 procent van de werkenden komt vacatures graag tegen via sociale media. Een ander punt is dat slechts negentien procent van de HR-professionals een referral-programma inzet om nieuw personeel te werven, terwijl dit juist weer in de top drie van potentiële medewerkers staat.



Simpel kopje koffie vindt zelden plaats

Kijkend naar hoe werkenden binnen de overheid graag kennis maken met een nieuwe werkgever, geeft 84 procent aan een ‘kop koffie’ drinken de ideale manier te vinden om laagdrempelig kennis te maken met een bedrijf. Opvallend is dat tegelijkertijd slechts 53 procent van de HR-professionals aangeeft dat zij de mogelijkheid aan kandidaten bieden om op een laagdrempelige manier kennis te maken en zich te oriënteren. Ook hierin zit dus een mismatch.

Rachel Timmer, Customer Success Director Overheid bij Visma | Raet: "De overheid kampt al jaren met zware vergrijzing. De sector moet dus extra veel nieuw personeel aantrekken en waar het opvullen van grote uitstroom altijd al lastig is, blijkt dat in de huidige arbeidsmarkt extra uitdagend. Het is daarom belangrijk dat er focus komt op het creëren van een sollicitatieprocedure die overeenkomt met de wensen van potentiële medewerkers. Let daarbij ook op de verschillen in generatie. Er zal verschil zitten in de tactieken die je als HR-professional inzet om een senior of een junior aan je te binden. Dit vraagt om maatwerk, en maatwerk kost tijd. Maar het uiteindelijke effect is wel dat je in alle lagen nieuw talent aan kunt trekken voor je organisatie."