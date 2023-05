 Jongeren verwachten vaker dat werkgever collega’s met overgewicht helpt dan oudere werknemers

Managers en leidinggevenden geven zelden het goede voorbeeld - Eén op de vijf werknemers wil dat de werkgever hem helpt om gewicht te verliezen. Jongeren maken zich daarbij vaker zorgen om het overgewicht van collega’s en verwachten vaker dat de werkgever collega’s met gezondheidsklachten, zoals overgewicht, helpt. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders van Workplace Giving.



Opvallend is dat weinig managers het goede voorbeeld lijken te geven wat betreft een gezonde levensstijl.



Werknemers met overgewicht

Een op de vijf werknemers maakt zich zorgen om het overgewicht van een collega en een op de vier maakt zich zorgen om zijn eigen overgewicht. Opvallend genoeg lijken verschillende generaties anders naar de rol van werkgevers te kijken. Zo’n 30 procent van de jongeren maakt zich zorgen om het overgewicht van collega’s en een even grote groep jongeren verwacht van de werkgever dat die collega’s met overgewicht helpt overgewicht te verliezen. Bij werknemers boven de 45 jaar is dat maar vijftien procent.

Volgens Liselot Muijser, consultant bij Workplace Giving, zijn deze cijfers veelzeggend: "Jonge werknemers verwachten twee keer vaker dat de werkgever collega’s met gezondheidsklachten, zoals overgewicht, helpt. Dat laat zien dat de rol van de werkgever aan het veranderen is. Het is niet meer genoeg om te zorgen voor een fijne werkomgeving of uitdagend takenpakket, maar de werknemer wil ook geholpen te worden om gezond te blijven. Met andere woorden: werkgeverschap verandert."

Volgens de consultant is het belangrijker dan ooit om de eisen van werknemers serieus te nemen. "Werkgevers die een tafeltennistafel in de kantine zetten en op die manier hopen bij te dragen aan het gewichtsverlies van werknemers, zijn naïef. We bevinden ons in een werknemersmarkt en dus hebben werknemers meer keuze dan ooit. Slimme werkgevers onderscheiden zich door in te spelen op deze moderne eisen aan werkgeverschap."



Manager geeft niet het goede voorbeeld

Maar één op de zes werknemers zegt dat hun leidinggevende ze stimuleert om mee te doen aan initiatieven gericht op vitaliteit, zoals sportprogramma’s. Een ongeveer even grote groep werknemers zegt dat zijn manager zelf meedoet aan dit soort programma’s die door het bedrijf worden georganiseerd. Volgens Muijser is het problematisch dat managers de opdracht hebben om hun teamleden te stimuleren deel te nemen, maar zelf niet meedoen. Muijser: "Allereerst is het een verspilling van kapitaal, want zo komen goedbedoelde vitaliteitsplannen van organisaties niet van de grond. Het is in feite een gemiste kans van leidinggevenden. Deze programma’s maken organisaties niet alleen vitaler, maar zijn ook een goede teambuildingactiviteit. Sinds de lockdowns hebben werknemers juist behoefte om elkaar weer te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten. Hier ligt dus nog een kans voor managers."