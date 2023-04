Creativiteit als aanjager van wendbaarheid binnen je organisatie Laat de creativiteit de vrije loop - Wie kent het niet: tijdens het oplossen van een probleem loop je vast en raak je gefrustreerd. Vervolgens vind je de oplossing door het over een compleet andere boeg te gooien. Volgens chief evangelist Bryan Stallings en evangelist Jessica Guistolise van Lucid Software begint werkelijke probleemoplossing zodra je afstand neemt van een vraagstuk, je openstelt voor andere perspectieven en je creativiteit de vrije loop laat.



"Een bedrijfscultuur waarin creativiteit wordt aangemoedigd helpt enorm bij het vergroten van de flexibiliteit van een organisatie," vertelt Stallings. "Zodra creativiteit een kernonderdeel vormt van het DNA van je organisatie zullen teams in staat zijn om op dynamische wijze oplossingen te leveren en zich aan te passen aan de onvoorspelbaarheid van markt en maatschappij." Guistolise voegt daar aan toe dat het daarom belangrijk is voor organisaties om waarde toe te kennen aan creativiteit en de toepassing ervan bij vraagstukken te faciliteren.



Voordelen en kansen van creativiteit binnen je organisatie

Een werkomgeving waarin creativiteit wordt aangespoord verbetert ook het vermogen van teams om flexibel op onverwachte veranderingen of onvoorziene problemen te reageren. Guistolise legt uit dat als creativiteit onderdeel is van de bedrijfscultuur en iedereen onderkent dat creatieve medewerkers niet alleen binnen de designafdeling of het UI-team te vinden zijn, managers of team-leads een beroep kunnen doen op creatieve ideeën van elke medewerker. "Een salesprofessional geeft in de vele manieren waarop deze deals sluit bijvoorbeeld ook blijk van de nodige creativiteit," aldus Guistolise. "Wanneer elke werknemer ideeën toevoegt, zal dat de bedrijfsresultaten zonder meer ten goede komen."

Stallings legt uit dat voor sommigen van ons geldt dat onze creativiteit meer tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen, zodat die beter zichtbaar is voor onze collega’s en managers. Voor anderen geldt misschien dat die creativiteit onderontwikkeld is gebleven of niet door anderen wordt gezien. Maar in de juiste omgeving kan de creativiteit van elke medewerker tot bloei komen. "Programmeurs, datawetenschappers, security-teams, marketingmedewerkers, salesteams en HR-professionals zijn stuk voor stuk creatief," aldus Stallings. "Het aanmoedigen, erkennen en vieren van creatieve doorbraken van alle werknemers zorgt voor meer zelfvertrouwen in het opperen van ideeën. Zo genereren ze meer positieve resultaten."



Zo begin je

Volgens Guistolise, moeten managers die creativiteit en aanpassingsvermogen willen stimuleren zich focussen op leiderschap, processen en medewerkers. "Het creëren van een werkomgeving die aan creativiteit bijdraagt vraagt om een top-down benadering. Managers geven het goede voorbeeld door te laten zien dat ze openstaan voor veranderingen die creativiteit een ruim baan geven," benadrukt Guistolise.

Ze vertelt dat het op operationeel vlak belangrijk is dat ideevorming en innovatie niet worden onderdrukt om structuren intact te houden of te creëren. "Organisaties moeten meer investeren in oplossingen die medewerkers de ruimte geven om hun creativiteit te uiten," aldus Guistolise.

Het activeren van de vaak sluimerende creativiteit binnen elk teamlid vraagt om het herzien van onze teamactiviteiten, de vergaderingen die we houden, de workshops die we organiseren en de discussieforums die tot onze beschikking staan. Stallings noemt de volgende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan een creatieve werkomgeving.



Creativiteit aanmoedigen en innovatie stimuleren

Je kunt de creativiteit aanmoedigen met een oefening die de risico’s voor teamleden wegneemt. Hierbij wordt elk idee dat tijdens een brainstorm wordt geopperd onderzocht, gemodelleerd en getest om te zien welke koers het beste is voor een bepaald initiatief. Elke suggestie wordt nauwgezet overwogen. Geen enkel idee wordt als gek of onbruikbaar afgedaan. "Deze aanpak geeft blijk van waardering voor creatieve ideeën op het hoogste niveau van de organisatie, wat het resultaat van die ideeën ook moge zijn," aldus Stallings.

Hij voegt daar aan toe dat je ook activiteiten kan ontplooien waarin kleine groepen de koppen bij elkaar kunnen steken. "Met name voor thuiswerkers is dit een uitkomst. Zij zullen op die manier beter kunnen communiceren en zich veiliger voelen omdat er minder collega’s op het scherm aanwezig zijn om hun ideeën mee te delen," merkt Guistolise op.

"Samenwerken in duo’s of trio’s draagt bij aan een veiliger samenwerkingsomgeving. De kleinere groepsomvang maakt een einde aan pijnpunten die een onbevangen opstelling in de weg kunnen zitten. Deze techniek wordt "pairing" genoemd," aldus Stallings. "De gerichte discussies die in deze kleine groepen plaatsvinden kunnen de creativiteit een boost geven op een manier die plezieriger is en de productiviteit en kwaliteit ten goede komt."

"Naarmate hun zelfvertrouwen groeit zullen sommige teams de pairing opschalen en alle teamleden bij sessies betrekken. Dit wordt "mobbing" genoemd," voegt Guistolise toe. "Pairing" en "mobbing" vinden hun oorsprong in softwareontwikkeling. Daar werd gebruikgemaakt van praktijken als "pair programming" en "mob programming". Dergelijke samenwerkingsbenaderingen hebben in de praktijk bewezen dat zij ook buiten het domein van softwareontwikkeling de creativiteit laten stromen.



Ga vandaag nog met je creativiteit aan de slag

Creatief zijn betekent dat je je openstelt voor nieuwe ideeën en toepassingen. Stallings en Guistolise zijn het er beide mee eens dat creativiteit de drijvende kracht is achter zakelijke flexibiliteit. "Een belangrijke basis voor het bevorderen ervan is dat je jezelf aan je eigen creativiteit herinnert. Managers moeten het omarmen en werkomgevingen creëren waarin de ideeën van alle medewerkers tot bloei kunnen komen. Dat maakt de kracht van creativiteit voor de wendbaarheid van de onderneming pas echt los," sluit Stallings af.





