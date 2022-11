 Werknemers willen meer zingeving en creativiteit in het werk

Geen gebrek aan betrokkenheid - Een meerderheid van de Nederlandse werknemers (61 procent) is op zoek naar meer zingeving en creativiteit in het werk. Dit blijkt uit recent onderzoek van Opinium in opdracht van Ricoh. De werkgever is hierin aan zet. Aan het onderzoek deden 1.000 werknemers en 250 besluitvormers mee. Slechts vier procent zegt dat ze alleen minimale inspanningen verrichten op het werk.





Dit resultaat staat haaks op ‘quiet quitting’, een fenomeen dat op dit moment populair is op sociale media. Bij quiet quitting stoppen medewerkers heel bewust met het maken van overuren. Zij werken strikt binnen hun werktijden en voeren alléén de activiteiten uit waarvoor zij worden betaald.

81 procent van de werknemers zegt betrokken te zijn bij het werk. En 71 procent is enthousiast over de werkzaamheden. Ondanks dat de meerderheid van de werknemers enigszins tevreden is, staan verschillende belemmeringen creativiteit en productiviteit in de weg.

De combinatie van stijgende kosten voor levensonderhoud en gebrek aan voldoening en zingeving zorgt ervoor dat werknemers verder kijken. Bijna de helft (48 procent) zegt van baan te willen wisselen als een mooie kans zich aandient. Toch nemen veel organisaties het welzijn van werknemers en de zorgen om salaris niet serieus. 59 procent van de werkgevers vindt dat werknemers juist dankbaar moeten zijn voor hun baan.



Zinvol werk en waarde toevoegen

De uitdaging is om werk aan te bieden waar medewerkers creativiteit in kwijt kunnen en voldoening uithalen. Tegelijk is het belangrijk dat dit werk een positieve bijdrage levert aan de organisatie. De inzet van betrouwbare technologie kan helpen om de medewerkersbeleving te verbeteren. Zo kan technologie hen repetitieve en arbeidsintensieve werkzaamheden uit handen nemen. Bijvoorbeeld door automatisering.

40 procent van een werkdag bestaat uit administratieve taken of het oplossen van technische issues. Hierdoor hebben teams minder tijd en focus op werkzaamheden, die echt waarde toevoegen aan een organisatie. Door inhoudelijk interessant werk aan te bieden, beperken organisaties hun werknemers niet langer in hun doel en drive. Bijna twee derde (61 procent) van de werknemers zou het werk leuker vinden als ze tijd hadden voor creatieve taken.



Hybride werken als kans

Ook hybride werken is een manier om meer zingeving, welzijn en voldoening te creëren op het werk. Een goede balans tussen vrijheid en vertrouwen om hybride te werken, is hiervoor cruciaal. Daarnaast is ruimte voor een face-to-facegesprek met collega’s belangrijk.

Zo zegt 69 procent van de werknemers graag te leren van collega’s, die fysiek in dezelfde ruimte zijn. 59 procent geeft aan werk te willen combineren met sociale activiteiten. Denk aan afspraken met bevriende collega’s of een borrel na het werk. Verkeerde of niet-functionerende technologie kan de drempel verhogen om weer op kantoor te werken. Ook ondermijnt dit het belang van het kantoor als een sociale omgeving, waarin wordt samengewerkt. Een derde van de werknemers zegt niet naar kantoor te gaan, omdat het boeken van een werkplek te ingewikkeld is.



Juiste werk-privébalans

Bob van Heyningen, CEO van Ricoh Nederland, zegt: "Werkgevers zijn aan zet om betekenisvol werk opnieuw vorm te geven. Dit vraagt onder meer om de juiste tools waarmee je creatiever werk voor je mensen mogelijk maakt. Denk aan technologie waarmee documentverwerking automatisch gaat via workflows. En aan oplossingen waarmee je handmatige stappen in een proces automatiseert. Werknemers kunnen zich dan richten op hun kerntaken en hoeven geen tijd meer te verdoen aan onnodige administratieve werkzaamheden. Met als resultaat dat zij meer zingeving en creativiteit in hun werk ervaren."



Kijk voor meer informatie op www.ricoh.nl