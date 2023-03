 Bijna alle mkb-bedrijven zien negatieve impact van kostencrisis op bedrijfscultuur

99,2 procent van de beslissers ziet een gedragsverandering onder medewerkers sinds de gestegen kosten voor levensonderhoud - Bijna 93 procent van de Nederlandse bedrijven zegt dat de kostencrisis een negatieve impact heeft op de bedrijfscultuur. Dit blijkt uit een onderzoek onder senior beslissers bij bedrijven tot 500 medewerkers in opdracht van Pleo. Maar liefst 99,2 procent van de Nederlandse mkb-organisaties ziet daarnaast gedragsverandering bij medewerkers sinds de gestegen kosten voor levensonderhoud.



Bedrijfsleiders zien de gevolgen van de kostencrisis op verschillende manieren terug bij medewerkers. Zo zegt 35,2 procent van de beslissers dat medewerkers minder vaak naar kantoor willen komen door de hoge reiskosten. Bovendien heeft 32 procent van de bedrijven de afgelopen maanden vaker het verzoek voor salarisverhoging gekregen, en vroeg 27,2 procent van de medewerkers of ze eerder uitbetaald konden worden.

Daarnaast zien bedrijven dat medewerkers voorzichtiger worden met het voorschieten van bedrijfsuitgaven, om hun eigen financiële situatie niet te schaden. Ruim 30 procent van de medewerkers weigert zelfs om iets voor te schieten wat ze achteraf moeten declareren.



Minder ‘extraatjes’ en bonussen, meer uitgeven aan salaris

Uit het recente rapport van Pleo: ‘De staat van Uitgaven 2023’, blijkt verder dat 37,6 procent van de ondervraagde bedrijven dit jaar minder uit wil geven aan ‘extraatjes’ voor het personeel, zoals bedrijfsfeestjes en cadeaus. In plaats daarvan willen zij meer besteden aan wat het personeel echt nodig heeft, zoals salarisverhogingen, reiskostenvergoedingen en opleidingsmogelijkheden.

Bedrijven richten zich meer op structurele salarisverhogingen. Met bonussen gaan bedrijven in 2023 daarom zorgvuldiger om. Zo zegt 33 procent van de bedrijven minder bonussen uit te keren en 24 procent van de ondervraagden geeft aan hier helemaal mee te stoppen of bonussen (tijdelijk) te bevriezen.



Kostencrisis heeft impact op onderlinge band tussen medewerkers

De onderzoeksresultaten wijzen ook uit dat de kostencrisis niet bevorderlijk is voor de band tussen medewerkers. Met meer mensen die thuis blijven door hoge reiskosten, is het voor bedrijven lastiger om de band tussen medewerkers onderling en met het bedrijven goed te houden. Ondanks dat veel bedrijven dit zien, geeft maar 23 procent van hen aan dat het verbeteren van de bedrijfscultuur in 2023 prioriteit heeft.

Eilika Regenbrecht, country lead Nederland bij Pleo roept bedrijven op meer aandacht te besteden aan het onderhouden en verbeteren van de bedrijfscultuur: "De bedrijfscultuur is een van de grootste slachtoffers van de kostencrisis. Ondanks het relatief lage percentage Nederlandse bedrijven die het verbeteren van de bedrijfscultuur als ambitie heeft, is dit echter de sleutel tot het behouden van talent in de zeer krappe arbeidsmarkt. Bedrijfsleiders moeten prioriteit geven aan het creëren van een cultuur waar mensen zich veilig voelen om zich te laten zien en hun beste werk te doen. Dit betekent dat zij flexibel moeten inspelen op de behoeften van hun medewerkers. Wanneer een omgeving veilig en gezond is, neemt dit obstakels weg voor werknemers om hun werk goed te doen — wat uiteindelijk ook de efficiëntie en snelheid bevordert."