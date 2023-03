 Bedrijven moeten meer aandacht schenken aan retentie van talent

Ruim een op de tien medewerkers zegt dat hun carričremogelijkheden slecht zijn - Nu het Nederlandse mkb blijft worstelen met het vinden van nieuwe mensen, zouden ze zich meer moeten focussen op het vasthouden van het talent dat ze al in huis hebben. In de meest recente survey van Personio bijna twee derde (68 procent) van de ondervraagde HR-managers aan dat ze zich zorgen maken over het tekort aan talent.



Tegelijkertijd zegt ruim een op de drie (31 procent) ondervraagde mkb-medewerkers in Nederland aan zich niet gelukkig te voelen in hun huidige baan. Ruim een op de tien (twaalf procent) zegt dat hun carrièremogelijkheden slecht zijn, terwijl een vergelijkbaar aantal van mening zich niet voldoende gesteund voelt door het management van hun bedrijf. Bedrijven die concurrerend willen blijven, zouden nu actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat zij de mensen vasthouden die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Naast betere carrière- en groeimogelijkheden, kan het bieden van een goede medewerkerservaring daarbij een belangrijke factor zijn. Toch blijkt uit de uitkomsten van de survey dat dit voor veel bedrijven een uitdaging is. Bijna de helft (46 procent) van de HR-managers zegt dat hun bedrijf geen holistische aanpak heeft voor de medewerkerservaring. Tegelijkertijd zegt ruim de helft (53 procent) dat hun bedrijf de neiging heeft om plotselinge of vooral korte-termijn beslissingen te nemen over hun HR-strategie.

Koen Stam, Head of Benelux voor Personio: "Juist omdat het zo moeilijk blijft om nieuwe mensen te vinden, moeten bedrijven anders gaan kijken naar talent management. Het vasthouden van talent is inmiddels minstens zo belangrijker geworden als het zoeken naar nieuwe mensen in een steeds schaarser wordende pool van beschikbaar talent. Daarbij draait het nu meer dan ooit om het hanteren van een meer holistische en evenwichtige talentstrategie: een mix van retentie, herplaatsing en creatieve werving."



Tips voor een betere retentie

Hier zijn enkele tips om de retentie van talent te verbeteren:

Kijk beter naar individuele behoeften van medewerkers en probeer die af te stemmen op de belangen van het bedrijf.

Je medewerkers zijn je beste sparringpartners. Praat regelmatig met ze en vraag om feedback: hoe kan het bedrijf zijn medewerkers het beste helpen om hun algemene welzijn te verbeteren, wat hebben ze nodig voor meer motivatie of een hogere productiviteit?

Zorg voor goede interne communicatie: medewerkers willen zich veilig, gehoord en gesteund voelen.

Zorg ervoor dat je medewerkers waardevolle leer- en ontwikkelmogelijkheden biedt, afgestemd op hun individuele wensen en behoeften.

Biedt flexibiliteit op alle mogelijke vlakken. Denk aan hybride werken of flexibele werktijden, andere secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden om intern over te stappen op een andere functies of afdeling, etc.

Focus op goed leiderschap: De leiderschapscultuur moet worden gemoderniseerd. Leiderschap zal een doorslaggevende factor zijn voor de inzet en motivatie van werknemers. Zo wordt HR duidelijk uitgedaagd het juiste kader te bieden en leiders dienovereenkomstig te ontwikkelen om talent te behouden.

Focus zeker ook op de bedrijfscultuur: de bedrijfscultuur is cruciaal om werknemers te motiveren en tevreden te stellen. Belangrijk is dat cultuur niet draait om het bieden van de mooiste voordelen, maar luisteren naar werknemers en hun zorgen serieus nemen.

De survey is namens Personio tussen 19 augustus en 5 september 2022 gehouden door Censuswide onder 1.000 werknemers en 500 HR-managers van Nederlandse mkb-bedrijven met 10-2.000 werknemers. De survey is tevens gehouden in Duitsland, Finland, Italië, Spanje, het VK & Ierland en Zweden.



Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.