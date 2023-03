 Werken in cybersecurity? Dat zouden meer vrouwen moeten doen

Er is veel vraag naar cybersecurity professionals - In de strijd tegen cybercriminaliteit zouden vrouwen zich best meer mogen mengen. Op dit moment bestaat slechts een kwart van het personeel in de cybersecuritybranche uit vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van (ISC). Christine Gadsby, Software Security Operations Executive van BlackBerry, vindt dat daar nodig verandering in moet komen. Ze zou graag wat meer vrouwelijke collega’s op de werkvloer zien.



Dat die niet meteen de juiste kennis hebben, of helemaal geen IT-achtergrond hebben, is volgens haar geen bezwaar. Vrouwen zouden de stap toch moeten wagen. Gadsby geeft hier drie redenen voor:

Leren op de werkvloer

De angst dat je bekend moet zijn met cybersecurity en de wet- en regelgeving die daarbij komt kijken, kan voor vrouwen een hoge drempel zijn om de branche te betreden. Dat is echter nergens voor nodig. Het klopt dat bepaalde banen kennis en vaardigheden met cybersecurity vereisen, maar er zijn genoeg functies waar je zonder deze specifieke kennis in kan stromen. Vrouwen kunnen namelijk tijdens het werk worden opgeleid als ze een andere achtergrond hebben zoals IT, softwareontwikkelaars, boekhouding of wetshandhaving. Er zijn zelfs ondersteunende functies waar deze cybersecurity kennis niet eens nodig is, zoals technische schrijvers, projectmanagers of consultants. Werkgevers spelen hier ook een belangrijke rol in: het is immers aan hen om te overwegen om mensen met een heel andere opleidingsachtergrond in dienst te nemen. Er zijn mogelijkheden om te groeien

Gadsby heeft bijna twintig jaar ervaring in de techniek en beveiligingssector. In die tijd heeft ze verschillende vrouwelijke teamgenoten en studenten in diverse functies geholpen en begeleid met behulp van The Leadership Bench Program. Daarbij bestond een meerderheid van de kandidaten uit vrouwen. Al deze vrouwen hadden volgens Gadsby een ding gemeen: ze willen allemaal succesvol zijn en impact maken. De komst van traineeships en programma’s zijn daar perfecte handvaten voor. Het is volgens Gadsby vooral belangrijk dat er in deze cybersecuritybranche genoeg carrière- en groeimogelijkheden zijn voor vrouwen. Werkgevers zullen die kansen moeten blijven aanbieden en vrouwen moeten er voor durven gaan. Alleen dan kan het vrouwentekort in deze sector worden opgelost. Er is veel vraag naar cybersecurity professionals

Cybercriminaliteit is geen eendagsvlieg, maar een serieus probleem dat niet snel zal verdwijnen. Het aantal cyberaanvallen stijgt al jaren flink. Cybercriminelen zullen voortdurend nieuwe manieren vinden om bedrijfssystemen binnen te dringen of om mensen op te lichten. Cybercriminelen worden daarnaast steeds professioneler: het zijn inmiddels volwaardige criminele organisaties, die schuilgaan achter deze vorm van criminaliteit. Dat betekent dus dat geen enkel bedrijf of organisatie veilig is. Genoeg redenen om te investeren in cybersecurity professionals, die een –toekomstige– cyberaanval kunnen voorkomen. Helaas is dit bij veel organisaties niet het geval, en is er in deze sector ook sprake van grote personeelstekorten. Volgens een onderzoek van Gartner vinden de meeste organisaties de beschikbaarheid van talent de grootste uitdaging. Maar als vrouwen meer openstaan voor een baan in cybersecurity, dan is het mogelijk om twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen helpt dat met het tekort aan personeel, maar het brengt meteen meer vrouwen de cybersecuritywereld in. Een win-winsituatie.