 Drie belangrijke cybersecurity-ontwikkelingen om in 2023 in de gaten te houden

Cyberaanvallen komen tegenwoordig zó vaak voor dat organisaties het bijna onderschatten - Het is geen vraag meer of je wordt aangevallen door cybercriminelen, de echte vraag is wanneer. Maar of een cyberaanval een heel bedrijf zodanig verstoort dat mensen er vertrouwen in verliezen, dat hangt volledig af van hoe goed het bedrijf is voorbereid.



Bedrijven moeten daarom zo goed mogelijk up-to-date blijven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberaanvallen. Door zo weerbaar mogelijk te zijn, breng je de downtime na een aanval tot een minimum en kan je de bedrijfsprocessen zo snel mogelijk hervatten. Bipul Sinha, co-founder en CEO van Rubrik, noemt drie grote ontwikkelingen die belangrijk zijn om in 2023 in de gaten te houden:

Het personeelstekort in de cybersecurity bereikt een point of no return

Er is een schaarste aan talent in cyberveiligheid. Op dit moment staat het tekort op 3.4 miljoen werknemers wereldwijd. Niet alleen het tekort aan mensen, maar ook aan middelen of skills, kan een bedrijf heel kwetsbaar maken. In de tijd dat een lek ontdekt en gedicht wordt, hebben cybercriminelen vrij baan om een organisatie binnen te komen en geduldig te wachten tot er informatie voorbijkomt die ze kunnen exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de Log4Shell-hack van vorig jaar. Bij een tekort aan resources om het lek te dichten, is de delta tussen het ontdekken van een lek en het dichten van het lek hoger dan wanneer een organisatie dit wel op orde heeft. Cyberaanvallen gaan veel verder dan menselijke begrippen

De grootte, de variabiliteit en de ongelooflijke snelheid van de huidige cyberaanvallen, gaan veel verder dan mensen aankunnen. Toch is het mogelijk om deze aanvallen bij te houden. Er zit namelijk enorm potentieel in het gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie. Dit is allemaal direct toe te passen op de data om er op deze manier beveiligingsinzichten uit te halen. Meer aandacht aan mentale gesteldheid van werknemers na cyberaanval

Niet alleen zijn aanvallen nadelig voor de bedrijfscontinuïteit, maar het heeft ook een enorme impact op de mentale gesteldheid van de werknemers die ermee te maken hebben. Cybercriminaliteit eist een tol en daar zijn menselijke kosten aan verbonden. Onderzoek toont aan dat gemiddeld 96 procent van de IT-leiders emotionele of psychologische gevolgen ondervonden van cyberdreigingen het afgelopen jaar. Ook heeft een derde van de bedrijven het afgelopen jaar een wissel in management meegemaakt als gevolg aan een cyberaanval. Cyberaanvallen komen tegenwoordig zó vaak voor dat organisaties het bijna onderschatten, zegt Sinha. Ransomware is echter de nummer een dreiging voor onze economie. We moeten waakzaam blijven en ervoor zorgen dat organisaties niet alleen aanvallen proberen te voorkomen of te detecteren, maar dat ze ook zo snel mogelijk weer hun werkzaamheden oppakken als ze geraakt zijn door een ransomware-aanval.