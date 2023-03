 Een op de drie werkenden staat al met één been buiten

HR-organisaties focussen op binnenhalen van nieuw personeel, maar vergeten aandacht voor huidige krachten - Een op de drie werkenden (34 procent) zegt de laatste tijd te twijfelen om over te stappen naar een andere werkgever. Dat blijkt uit de HR-benchmark van Visma | Raet. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1.154 werkenden en 445 HR-professionals. Op dit moment is tien procent van de werkenden al actief op zoek naar een andere baan en bijna de helft van de werkenden (46 procent) is latent werkzoekend: zij kijken niet actief rond, maar staan wel open voor een aantrekkelijk aanbod.



Dat zoveel werkenden openstaan om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan, is mogelijk het gevolg van de HR-focus van organisaties. Deze ligt namelijk nadrukkelijk op het aantrekken van nieuw talent en de onboarding van nieuwe medewerkers. Van de HR-professionals zegt respectievelijk 40 en 38 procent dat hun organisatie daar dit jaar meer aandacht aan wil besteden. Het binnenhouden van werknemers staat een stuk minder hoog op de agenda. Zo krijgen ‘evaluatie of iemand nog goed op zijn plek zit’ (27 procent), ‘het opstellen van een ontwikkelplan’ (26 procent), ‘groei in salaris of bonus bij goede prestaties’ (25 procent) en ‘het bieden van doorgroeimogelijkheden’ (achttien procent) relatief weinig aandacht van HR-professionals.



Moeite met binden van medewerkers

Opvallend is dat bestuurders en HR-professionals de gevolgen van het niet dichthouden van de achterdeur wel degelijk merken. Maar liefst 64 procent geeft aan dat zij op dit moment moeite hebben om medewerkers aan de organisatie te binden. Medewerkers hebben dezelfde ervaring: 61 procent ziet hun werkgever hiermee worstelen.

Myrthe Smalbraak, HR Director bij Visma | Raet: "Als werkgever moet je vandaag de dag harder je best doen dan vijf jaar geleden om medewerkers binnen te krijgen én te houden. Wat dat laatste betreft, is het belangrijk om focus te hebben op ontwikkeling, (mentale) veerkracht en verbinding. Zorg dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen, zodat ze uitgedaagd en gemotiveerd blijven. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze goed in hun vel zitten. Let daarbij op de belasting van collega’s, want nu veel bedrijven met onderbezetting te maken hebben, komt er noodgedwongen meer op het bordje van de huidige medewerkers terecht. Ondersteun hen daarin met bijvoorbeeld coaching. En wat betreft verbinding: als je echt investeert in de werkcultuur en in leuke activiteiten met elkaar, is de kans groot dat talent een stuk langer bij je blijft. Het lijkt misschien een open deur, maar het wordt toch nog te vaak vergeten."