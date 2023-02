Begin klein met duidelijk gedefinieerde vereisten voor automatisering - Wie werkt maakt fouten – en voor medewerkers in netwerkbeheer, -configuratie en -gebruik is dat niet anders. Bij het onderhouden van een IT-infrastructuur valt nog altijd een groot deel van de netwerkproblemen te herleiden naar mensenwerk. Dat hoeft anno 2023 niet meer, mits je investeert in netwerkautomatisering, maar dat kan overweldigend aanvoelen én brengt grote vragen: wat ga je automatiseren, waar begin je en hoe ga je te werk?



Netwerkbeheerders en ingenieurs automatiseren taken al sinds de begindagen van het netwerk, en op het meest basale niveau gaat het erom het leven gemakkelijker te maken. Wie repetitief handwerk automatiseert, heeft meer tijd voor interessanter werk. Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler, schept helderheid en geeft drie tips voor netwerkautomatisering.



1. Focus op de oplossing, niet op de technologie



Ravestein: "In de jungle van tools, is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Door het grote aanbod, ervaren veel netwerkverantwoordelijken keuzestress. Het is dan verleidelijk om te verzanden in het oeverloos afwegen van welke frameworks je wilt instellen en welke tool daarvoor nodig is. Wat hierbij helpt is om te beginnen met jezelf af te vragen: wat is precies mijn probleem en welk resultaat zou ik juist wél willen zien. Vervolgens ga je dan kijken welke toolkit aansluit bij jou, in plaats van dat je gaat kijken hoe jouw netwerk zich kan aanpassen aan een bepaalde tool"



2. Begrijp de datastromen die je automatiseert



Ravestein: "Een datastroom bestaat uit verschillende taken die aan elkaar geregen zijn om een dienst of functie te leveren. Wil je naast een werkstroom automatiseren, maar ook een resultaat leveren met die automatisering, dan moet je inzicht hebben in de werkstroom die je vervangt. En dat is precies waar netwerkautomatisering interessant wordt: want het gaat verder dan het automatiseren van een taak. De data die je haalt uit de automatisering van die taak (voor je netwerkinfrastructuur), gebruik je in andere platforms en tools. Vervolgens helpen API’s om verschillende systemen aan elkaar te koppelen en connectiviteit te bieden. Nu hoor ik je denken: low-code platforms en automatiseringstools doen toch het werk voor me. Dat klopt deels, want ze maken je leven gemakkelijker, maar toch moet je nog steeds de gegevensstroom volledig begrijpen, zodat je de juiste API's en de juiste reacties van systemen kunt triggeren."



3. Begin met enkele taken



Ravestein: "Alle begin is moeilijk, dus begin klein met duidelijk gedefinieerde vereisten voor automatisering en krijg die aan de praat. De tooling die je nodig hebt kristalliseer je verder uit naarmate zaken zich ontwikkelen. Bovendien zit er een groot voordeel aan de werkwijze waarbij je het niveau van één taak als uitgangspunt neemt en automatiseert in een bestaand proces. Je kunt dan geleidelijk alle onderdelen vervangen totdat je het hele proces hebt geautomatiseerd. En het mooiste van alles: je kunt het proces dan optimaliseren door te kijken naar andere manieren om de data te gebruiken en de stroom te verbeteren. En een ander voordeel van het automatiseren van afzonderlijke taken: ze kunnen worden hergebruikt in meerdere workflows. Als je eenmaal de pijn en moeite van de eerste opzet hebt doorstaan, kun je vervolgens gewoon recyclen en optimaliseren met relatief minimale inspanning."